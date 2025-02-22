В Нью-Йорке подан иск против производителей и дистрибьюторов электронных сигарет

Власти штата Нью-Йорк обратились в суд с иском против нескольких крупных производителей электронных сигарет, дистрибьюторов и розничных продавцов, которые, как утверждается в исковом заявлении, спровоцировали рост популярности электронных сигарет среди молодежи.

Генеральный прокурор штата Летиция Джеймс требует взыскать с 16 юридических и физических лиц сотни миллионов долларов США в качестве штрафов и возмещения ущерба за продажу детям электронных сигарет.

По словам Джеймс, обвиняемые знали о рисках, которые подобная продукция несет для здоровья детей. При этом они проигнорировали закон штата от 2020 года, который запрещает продажу ароматизированных электронных сигарет лицам, не достигшим 21 года. Продажа электронных сигарет несовершеннолетним также запрещена в соответствии с федеральным законодательством.

Согласно заявлению Джеймс, индустрия вейпинга следует по пути крупных табачных компаний, которые в свое время популяризировали вредную привычку, создав тем самым масштабный кризис в области общественного здравоохранения.

В числе обвиняемых фигурирует компания Demand Vape, дистрибьютор марки Elf Bar, которая, как показывает прошлогодний национальный опрос, пользуется наибольшей популярностью среди молодежи.

Кроме того, ответчиком будет выступать компания Puff Bar, чья продукция возглавила рейтинг популярных марок в 2022 году.

Согласно представленному иску, ответчики «убедили общественность в том, что ароматизированные электронные сигареты — это обычное развлечение».

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