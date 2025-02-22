AstraZeneca расширяет присутствие на рынке Китая

AstraZeneca намерена приобрести китайское подразделение компании FibroGen, своего давнего партнера. Благодаря сделке, стоимость которой может составить порядка 160 млн долларов США, AstraZeneca получит права на производство препарата для лечения анемии и его продажу в Китае, втором по величине фармацевтическом рынке мира.
В прошлом году на долю китайского рынка пришлось около 12% объема продаж AstraZeneca. Вместе с тем китайское подразделение компании оказалось в сложной ситуации на фоне продолжающихся расследований.
В 2023 году AstraZeneca подписала несколько лицензионных соглашений с китайскими компаниями и приобрела компанию Gracell Biotechnologies за 1,2 млрд долларов США.
Ожидается, что сделка будет завершена к середине 2025 года, после выполнения всех условий, в том числе прохождение проверки со стороны китайских регулирующих органов, сообщает FibroGen.