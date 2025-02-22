В Нижегородской области впервые перевезли биологические материалы между медучреждениями с помощью беспилотника

Из Борской центральной районной больницы в Нижегородский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями доставили партию пробирок для исследования крови пациентов.

С учетом предполетной подготовки и перелета транспортировка около 100 пробирок с помощью коптера «Курьер-30» заняла меньше часа.

«Маршрут полета составил около 5,8 км в одну сторону и столько же — обратно, вес груза — около 4 кг. Скорость полета такого коптера составляет примерно 70 км/ч, аппарат способен выполнять перевозки в дождь и в снег, при ветре до 12 м/с», — поделился генеральный директор компании-партнера Сергей Гусев.

В пробном режиме проект по доставке анализов продлится еще около двух недель. За это время планируется выполнить 10 полетов в одну и другую сторону.

«Когда мы поняли, что самый большой объем времени уходит именно на транспортировку биоматериалов из районов области в Нижний Новгород, то решили посмотреть, сможет ли с этой задачей справиться беспилотник», — рассказала министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова.

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