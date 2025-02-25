ФАС снизит ценовой порог рассматриваемых центральным аппаратом закупок

ФАС планирует снизить ценовой порог для рассматриваемых центральным аппаратом закупок с 700 млн до 500 млн руб. Такая мера должна усилить контрольную деятельность и не допустить возможные нарушения при проведении крупных закупочных процедур. Изначально порог составлял 1 млрд руб.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена внести изменения в собственный приказ № 955/15 от 13.10.2015 о координации деятельности центрального аппарата и территориальных органов службы при контроле в сфере закупок. Проект приказа проходит общественное обсуждение до 7 марта.

Сейчас территориальные органы ФАС передают в центральный аппарат жалобы и обращения по закупкам с начальной максимальной ценой контракта 700 млн руб. Этот порог будет снижен до 500 млн руб. для закупок по законам № 223-ФЗ и 44-ФЗ.

«Эта мера направлена на усиление контрольной деятельности, формирование однородной правоприменительной практики и недопущение возможных нарушений при проведении крупных закупочных процедур», — поделились в пресс-службе ФАС.

Также, как следует из документа, авторы проекта предлагают передавать в центральный аппарат жалобы при осуществлении закупок «на территории иностранного государства для обеспечения деятельности заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного государства вне зависимости от начальной (максимальной) цены контракта».

Изначально ценовой порог для рассматриваемых центральным аппаратом закупок составлял 1 млрд руб. и в ноябре 2023 года был снижен до 700 млн руб. Служба оценит эффективность очередного снижения и в случае необходимости рассмотрит вопрос о его дальнейшей корректировке.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

pharmvestnik