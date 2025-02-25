СМИ сообщили о смерти 82 человек после препаратов для похудения

Британские СМИ сообщили о смерти 82 человек после применения препаратов от ожирения и диабета. Известно, что более 95% из полумиллиона британцев, принимающих агонисты ГПП-1, приобретают их без рецепта врача, подвергая себя риску серьезных осложнений.

В Великобритании зафиксировано 82 случая смерти у пациентов, которые применяли препараты от ожирения и диабета. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на данные Управления по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании (MHRA). Официальных данных регулятора в открытом доступе обнаружить не удалось, поэтому сказать о прямой связи между летальным исходом и применением препаратов невозможно.

Ранее MHRA подчеркивало, что сообщения, поступающие в систему, не подтверждают причинно-следственную связь между побочными эффектами и приемом лекарств. Интерпретировать полученную информацию следует с учетом других факторов – сколько людей реально принимают препараты и как давно, есть ли сопутствующие заболевания в анамнезе и т.д.

Как указывается, из общего числа умерших 22 пациента использовали лекарства в целях снижения веса, 60 – лечения диабета 2-го типа. В статистику включили летальные исходы, зафиксированные на конец января этого года.

Издание отмечает, что около 500 тыс. британцев принимают препараты для похудения. Большинство (более 95%) покупают их в частных аптеках без рецепта врача, а не через официальные каналы сбыта.

Наиболее популярные агонисты глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) – продукты на основе семаглутида компании Novo Nordisk и tirzepatide от фармгиганта Eli Lilly. Исследования подтвердили , что эти лекарства могут вызывать ряд серьезных побочных эффектов. Среди наиболее опасных – острый панкреатит, гипогликемия (резкое снижение уровня сахара в крови), почечная недостаточность, желудочно-кишечная непроходимость, судороги и диабетический кетоацидоз – опасное для жизни состояние, при котором в крови накапливаются токсичные кетоновые тела.

Гарвардская медицинская школа также выявила возможную связь между препаратами, содержащими активное вещество семаглутид, и риском развития неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (NAION). Это заболевание, при котором блокируются артерии, снабжающие кровью зрительный нерв. Оно может привести к потере зрения.

В сентябре 2023 года умерла 58-летняя медсестра из Великобритании Сьюзан Макгоуэн после двух инъекций Mounjaro (tirzepatide). Согласно ее свидетельству о смерти, препарат был причиной полиорганной недостаточности, септического шока и панкреатита.

Ситуация вызывает серьезную обеспокоенность не только в Великобритании. На конец 2024 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) зарегистрировало 18 871 случай возникновения серьезных проблем со здоровьем после приема «Оземпика» (семаглутид) с момента его регистрации восемь лет назад. Из них 572 закончились смертью, говорится на сайте ведомства. Мониторинг также выявил 6641 случай тяжелых нежелательных явлений в результате использования tirzepatide, из них 234 – со смертельным исходом.

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