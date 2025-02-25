В Иннополисе создали ИИ-платформу для разработки лекарств

ИИ-платформа полного цикла для генерации, аннотирования и оптимизации лекарственных молекул разработана в России. Платформа создает дизайн и оптимизирует структуры малых молекул для генерации новых лекарственных соединений и для улучшения характеристик существующих препаратов.

Эксперты Института искусственного интеллекта Университета Иннополис и ВНИИ автоматики имени Н.Л. Духова разработали первую российскую ИИ-платформу полного цикла для генерации, аннотирования и оптимизации лекарственных молекул. Как сообщили в пресс-службе Иннополиса, технология повысит эффективность разработки новых биологически активных соединений, ее можно будет применять в создании лекарств, ветеринарных препаратов, биологических добавок и агрохимии.

Платформа создает дизайн и оптимизирует структуры малых молекул как для генерации новых лекарственных соединений, так и для улучшения характеристик существующих препаратов.

«Среди других возможностей платформы — определение лиганд-белковых сайтов связывания, докинг и анализ межмолекулярных взаимодействий, прогнозирование аффинности малой молекулы к белку, расчет ADMET-свойств, например, фармакокинетики и токсичности», — поделились в пресс-службе университета.

Система отличается от других подобных платформ тем, что специализируется на генерации новых соединений. Ее преимущества на международном рынке в высокой точности поиска сайтов связывания и генеративных алгоритмов, поэтапной генерации и возможности направлять разработку в правильный хемотип.

Новые структуры с помощью системы можно получить за 72 часа, для этого нужно запустить эксперимент на платформе, выбрать метод определения кармана и метод генерации структуры и дождаться результата. Традиционными методами на эту работу уйдет несколько недель.

«В международной практике есть случай, когда удалось вывести молекулу для лечения фиброза в клинику за 18 месяцев, при среднем сроке 4—5 лет для традиционных подходов разработки лекарств. Платформа уже доступна для партнеров, фармацевтических компаний и вузов», — поделился директор Института искусственного интеллекта Иннополиса Рамиль Кулеев.

Он также заявил о готовности к сотрудничеству в сфере разработки молекул на базе ИИ-платформы с проведением доклинических исследований, а также использованию платформы в образовательном процессе.

Платформа уже прошла валидацию in vitro, в результате которой получили новые соединения, обладающие активностью в отношении выбранных белковых мишеней. Это подтвердило практическую применимость системы и надежность прогнозов.

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