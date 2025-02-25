Минздрав сообщил о новом побочном эффекте амиодарона

Минздрав сообщил о необходимости актуализировать инструкции по медицинскому применению препаратов, которые содержат амиодарон. Все они могут провоцировать развитие первичной дисфункции трансплантата после трансплантации сердца. Пациентам, которые находятся в листе ожидания пересадки сердца, следует изменить лечение.

Минздрав рекомендует внести изменения в инструкции и листки-вкладыши лекарственных препаратов, которые содержат амиодарон. Новую информацию следует добавить в разделы «Особые указания» и «Побочное действие» инструкции по применению и «Особые меры и предосторожности» листка-вкладыша. Соответствующее письмо опубликовано на сайте ГРЛС.

В раздел «Особые указания» инструкции по медицинскому применению необходимо добавить информацию: по данным ретроспективных исследований, применение амиодарона перед трансплантацией сердца повышает риск первичной дисфункции трансплантата, при которой в течение 24 часов после пересадки возникает дисфункция левого, правого или обоих желудочков. Тяжелая форма первичной дисфункции трансплантата может быть необратимой. Также необходимо отметить, что пациентам, которые находятся в листе ожидания трансплантации, следует как можно раньше перейти на альтернативные варианты лечения.