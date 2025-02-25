Выручка «Аптечной сети 36,6» увеличилась на 29,6%

Выручка «Аптечной сети 36,6» за 2024 год увеличилась на 29,6% при росте EBITDA на 51,5%. За год компания открыла 159 аптек и еще 277 точек приобрела в рамках сделок M&A. Выручка с онлайн-продаж за год увеличилась на 63,8%.

Компания «Аптечная сеть 36,6», работающая под брендами «Аптека 36,6» и «Горздрав», объявила предварительные неаудированные результаты за 2024 год.

Общая выручка компании выросла на 29,6% (включая НДС) за 12 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 97,0 млрд руб. В пресс-службе сети сообщили, что таких результатов удалось добиться благодаря росту сопоставимых (LFL) продаж на 13,0% и росту количества торговых точек на 18,7%. Средний чек в аптеках сети вырос на 14%, а трафик снизился на 0,9%.

По итогам 2024 года компания зафиксировала положительную динамику показателя EBITDA (аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации). Абсолютное значение EBITDA составило 6,7 млрд руб. при уровне рентабельности 7,7%.

В 2024 году число точек группы выросло на 18,7% год к году и составило 2554 аптеки. За год сеть открыла 159 аптек и еще 277 точек приобрели в рамках сделок M&A. Для повышения эффективности 33 аптеки закрыли. Число участников программы лояльности выросло на 10,6% и достигло 14,4 млн клиентов, а доля покупок с картой лояльности выросла на 5 процентных пунктов — до 74%.

Выручка с онлайн-продаж за год увеличилась на 63,8% за счет увеличения трафика на сайтах и мобильном приложении, превысив 20 млрд руб. с НДС. Доля онлайн-выручки выросла до 20,6% от общей выручки группы компаний за прошлый год.

В июне 2024 года «Аптечная сеть 36,6» приобрела небольшую сеть аптек в подмосковном Раменском. В ноябре прошлого года компания завершила сделку по покупке мурманской сети «Аптека для бережливых». В конце 2024 года «36,6» приобрела аптечную сеть «Мицар-Н».

По итогам 2023 года общая выручка аптечной сети «36,6» выросла на 13%.

Фото: Ринат Васбеев

Дина Коблова

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