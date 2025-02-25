Конфискованные немаркированные лекарства планируется передавать на гуманитарные цели

В пояснительной записке к законопроекту разработчики указали, что к продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации, относятся в том числе «высоковостребованные товары народного потребления». По этой причине предлагаемые законопроектом изменения «направлены на создание правовой определенности» по вопросам дальнейшего использования таких товаров государством после конфискации (изъятия их из незаконного оборота в связи с нарушением правил маркировки) и на предупреждение повторного попадания немаркированных товаров в незаконный оборот. По мнению авторов инициативы, возможность использования такой продукции для оказания гуманитарной помощи будет соответствовать «социальной функции государства».

В сопроводительных документах также обозначено, что на данный момент имущество может передаваться безвозмездно в целях гуманитарного реагирования по заявкам Минобороны и МЧС РФ, а также Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию». Кроме того, механизм передачи конфискованных товаров нуждающимся уже действует для сектора легкой промышленности.

В законопроекте прописано, что те товары, которые в ходе экспертизы будут признаны небезопасными или непригодными для использования, направят на уничтожение, утилизацию и переработку. Принимать решение о ликвидации или передаче в гуманитарных целях таких товаров будет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти или уполномоченные организации. В заключении Правового управления обозначено, что предлагаемые корректировки нуждаются в уточнении, так как осуществление мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию отнесено к основным задачам МЧС России. Возможность реализации таких мер «иными федеральными органами исполнительной власти» не предусмотрена. Поправки к законопроекту Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству обязан представить до 20 марта 2025 года.

Обязательная маркировка лекарств действует в России с 1 июля 2020 года. Исключения – новые регионы, где такая система будет введена с 1 апреля 2026 года. Оператором через систему «Честный знак» выступает «Оператор-ЦРПТ».

Кроме того, с 1 декабря 2024 по 30 июня 2025 года несколько федеральных ведомств реализуют добровольный эксперимент по осуществлению мониторинга российских производителей товаров, в том числе БАД. Эта группа включает продукцию по 61 коду Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. В ходе исследования будет опробован и усовершенствован механизм проверки достоверности предоставляемых в систему «Честный знак» данных от производителей. Помимо этого, в семи регионах страны с 1 декабря 2024 по 31 августа 2025 года проводится эксперимент по маркировке питания в учреждениях социальной сферы, в том числе в медорганизациях.

Также в декабре 2024 года Правительство РФ установило условия по маркировке антисептиков и БАД. Так, начиная с 1 марта 2025 года участники этого рынка должны подать в ГИС мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, заявление на их регистрацию. В ноябре того же года принят документ, запрещающий продажу технических средств реабилитации, не прошедших маркировку, с 1 октября 2025 года. Кроме того, регуляторы постепенно расширяют номенклатуру медицинских изделий и техники, подлежащих обязательной маркировке.