Минэкономразвития планирует ужесточить контроль за продажей медтоваров на маркетплейсах

Руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко подчеркнул, что в документе предусмотрены нормы о защите потребителей от покупки несертифицированных и опасных для здоровья товаров, создании удобных сервисов, обеспечении предсказуемости взаимодействия граждан и бизнеса с цифровыми платформами. Такие нововведения, по мнению Григоренко, должны сформировать «комфортную деловую среду», а также стать основой для дальнейшего развития потенциала платформенной экономики.

«Одной из главных новелл законопроекта стала норма, в соответствии с которой определяется ответственность платформ и их партнеров перед потребителями. Так, платформы должны будут проверять партнеров через ЕСИА и госреестры, не допускать на площадку непроверенных продавцов и исполнителей услуг, а также карточки товаров без указания информации об исполнении обязательных требований (по маркировке, сертификации и пр.). По отдельным категориям они должны проверить достоверность предоставленной информации (БАД, лекарства, медизделия, пестициды и др.). При выявлении незаконного предложения – прекращать его размещение», – пояснил первый замминистра экономического развития РФ Максим Колесников. Непроверенных продавцов и исполнителей услуг в случае принятия законопроекта модераторы сервисов не смогут допускать на свои площадки.

Ранее норму, которая могла бы ужесточить контроль за БАД на маркетплейсах, депутаты от партии «Справедливая Россия» предложили закрепить в законе «О защите прав потребителей». Они считали нужным обязать электронные площадки проверять достоверность предоставляемой потребителю информации о качестве и основных потребительских свойствах БАД, его составе и производителе. При выявлении недостоверной информации о добавках депутаты предлагали обязать маркетплейсы приостанавливать продажу продукции до устранения выявленных нарушений. Эксперты, опрошенные Vademecum, тем не менее усомнились в способности предложенных корректировок изменить ситуацию на рынке, так как за неисполнение предлагаемой парламентариями нормы не было предусмотрено никаких санкций в отношении маркетплейсов. На данный момент документ так и не добрался до рассмотрения в первом чтении.

Директор по развитию Союза производителей БАД Иван Дындиков, комментируя для Vademecum суть новой инициативы Минэкономразвития, подчеркнул, что оборот лекарств в целом регулируется строже: «Лекарства получают регистрационное удостоверение, а их производство и реализация – это лицензируемые виды деятельности. Да, лекарства можно найти на маркетплейсах, поскольку там представлены аптечные сети, у которых, естественно, есть лицензия, а также сам Ozon прошел лицензирование и имеет право лекарствами торговать».

Дындиков отметил, что на маркетплейсах, помимо зарегистрированных лекарственных средств, можно найти препараты, незаконно ввозимые из-за рубежа. «Кроме того, продаются препараты с сильнодействующими фармсубстанциями, которые фактически можно было бы рассматривать как незарегистрированные лекарственные средства, но они мимикрируют под БАД, – пояснил эксперт. – К сожалению, на всех площадках реализуются рецептурные гормональные препараты, лекарственные дозировки витамина D и многое другое. Эта продукция не является БАД и пройти с таким составом государственную регистрацию не смогла бы, а в качестве подтверждающего документа продавцы предоставляют декларацию о соответствии на некие комплексные пищевые добавки, что является нарушением в части неверной идентификации продукции и введением потребителя в заблуждение».

Поскольку у маркетплейсов есть интеграция с реестром Росаккредитации, продолжил Иван Дындиков, «это позволяет недобросовестным продавцам добавлять в карточки псевдоБАДов ссылку на сайт федеральной службы, что считывается потребителем как подтверждение качества товара». «Здесь важно отметить, что декларирование носит заявительный характер (не сопровождается предварительными проверками). И хотелось бы обратить внимание потребителей на то, что по декларациям соответствия в рознице легально можно продавать только четыре категории «истинных» пищевых добавок – это сода пищевая, лимонная кислота, подсластители, пищевые красители. Глядя на витрины маркетплейсов, потребитель должен быть очень внимателен и запомнить, что у БАД должно быть свидетельство о государственной регистрации, а по декларации о соответствии можно купить соду, но никак не витамины», – заключил Дындиков.

В Минэкономразвития подчеркнули, что основное регулирование нового законопроекта сосредоточено на решении вопросов деятельности посреднических цифровых платформ, которые дают возможность одновременно разместить предложение о реализации товара или услуги, заключить сделку и провести оплату. В документе будет закреплено определение понятий «платформенная экономика», «цифровая платформа», «посредническая цифровая платформа», «пункт выдачи заказов», «карточка товара» и других. Также в законе предполагается закрепить обязательное содержание договоров с продавцами, исполнителями, владельцами пунктов выдачи заказов, порядок изменения таких договоров, правила предоставления скидок на товары, актов сверки взаиморасчетов, применения санкций. Разработчики предусмотрели и введение цифровой досудебной системы решения споров.

Помимо этого, в законопроект должен быть погружен алгоритм действий при обнаружении «недостатков» товаров и услуг. Так, разработчики сообщили о закреплении в документе функционала предъявления требований к продавцу по возврату денежных средств и товаров через пункты выдачи или курьерской доставкой.

Впервые законопроект опубликован в конце ноября 2024 года, однако представители e-commerce выступили тогда с критикой документа: одни эксперты полагали, что предлагаемые нормы регулирования слишком сильно смещены в сторону традиционного ритейла, и предложили ужесточить требования к электронной торговле, другие настаивали, что положения законопроекта слишком строгие и могут помешать развитию цифровых платформ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале декабря поручил скорректировать проект федерального закона и законопроектов-спутников.

Теперь в Минэкономразвития уточнили, что в ходе разработки новой редакции документа было учтено более 400 страниц предложений, направленных представителями бизнеса, ассоциаций и экспертами. Законопроект планируется внести на рассмотрение в Госдуму в I квартале, а вступить в силу в случае утверждения он может уже в сентябре 2025 года.

Фото: freepik.com

vademec