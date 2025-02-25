RNC Pharma: доля парафармацевтики в доходах аптек снизилась до 21,2%

В 2024 году доля нелекарственной продукции в доходах аптек в России достигла исторического минимума за последние 3 года. Прошедший год оказался успешным для аптечной розницы с точки зрения общего объема продаж: согласно отчетам, выручка аптек составила 2,086 трлн рублей, что на 15,2% больше по сравнению с предыдущим годом. Основным фактором роста стал увеличившийся спрос на лекарственные препараты, общая сумма продаж которых достигла 1,644 трлн рублей, что больше на 16% в годовом исчислении. Об этом сообщает аналитическая компания RNC Pharma.

Аналитики отмечают, что за последние 2 года в розничном сегменте парафармацевтической продукции наблюдается спад продаж: потребители все чаще предпочитают покупки в онлайн-магазинах. В результате доля парафармацевтики в доходах аптек в 2024 году снизилась до 21,2%, что является наименьшим показателем за последние годы. Это снижение может оказать серьезное влияние на финансовую устойчивость аптечных учреждений. Уже сейчас наблюдается замедление открытия новых аптек и усиление процессов консолидации в отрасли.

Актуальной проблемой остается недостаточная возможность онлайн-продаж лекарственных препаратов, что могло бы не только защитить фармацевтический бизнес от конкуренции со стороны маркетплейсов, но и удовлетворить потребности населения в удобной доставке. «Общий вектор регуляторной логики, на наш взгляд, уходит в сторону от единственно правильного пути – формирования полноценных возможностей онлайн-продажи ЛП. Это не только позволило бы фармбизнесу противостоять наступлению маркетплейсов, но и обеспечило бы социальную потребность в сервисе доставки ЛП», – говорится в отчете RNC Pharma.

gxpnews