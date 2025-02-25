Лишнее вещество: как будут определять локальность происхождения АФС?

Эксперимент по отслеживанию происхождения фармацевтических субстанций реализуется в России с конца 2023 года и должен завершиться к июлю 2025 года. Он важен для подготовки к введению с сентября механизма «второй лишний» в отношении лекарств из перечня СЗЛС. Согласно этому механизму, производители, использующие локализованные активные фармацевтические субстанции (АФС), получат преимущество на госзакупках. Однако список лекарств, которые должны войти в перечень, еще не определен, как и критерии, по которым будет работать система прослеживаемости АФС. Отрасль крайне озабочена таким положением дел. В профильных ассоциациях говорят о множестве лазеек в нынешних формулировках, предупреждают, что нововведение может привести к удорожанию лекарств, и настаивают на отсрочке введения «второго лишнего» для СЗЛС. В том, как все же будет определяться локальность АФС и критерии перечня СЗЛС, разбирались GxP News.

Критерии раздора

Главной тенденцией последних лет в фармацевтической отрасли является курс на лекарственную безопасность. Для поддержки развития собственного производства лекарств в начале 2025 года заработал механизм «второй лишний», который предоставляет дополнительные преференции отечественным производителям препаратов из перечня ЖНВЛП на госзакупках перед иностранными поставщиками. С сентября его действие должно быть расширено на препараты из перечня СЗЛС. Согласно этому правилу, преференции на рынке госзакупок будут отдаваться компаниям, подтвердившим локальность происхождения субстанций, из которых создаются их препараты. Однако список лекарств, которые должны войти в перечень СЗЛС, еще не определен, как и критерии, по которым будет работать система прослеживаемости локальности происхождения АФС.

Вместе с тем, по словам замминистра промышленности и торговли Екатерины Приезжевой, работа над критериями формирования списка СЗЛС находится на завершающей стадии. Решение о том, какие именно препараты войдут в перечень, должны согласовать Минпромторг, Минздрав и ФАС. Как отметил на конференции «Фармлига» заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев, служба выступает за максимальное сокращение этого списка.

«Мы считаем, что чем больше там лекарств, тем больше рисков. Поэтому выступаем за максимальную приоритизацию конкретных классов лекарственных препаратов. Это вакцины, препараты крови, лекарства, связанные с массовым применением, на базе которых вообще функционирует система здравоохранения», ‒ отметил он.

Он также высказал предположение, что срок начала реализации системы прослеживаемости фармсубстанций будет перенесен, поскольку к 1 сентября наладить ее работу не удастся.

«Мы хотим, чтобы она была надежной и гарантировала отсутствие манипуляций. Поэтому ее надо проверить. Эта система должна тестироваться в течение минимум года, чтобы посмотреть, что будет с остатками, что будет препаратами, в которых АФС разных производителей, например, с разной степенью „российскости“», ‒ отметил он.

Минпромторг в части критериев формирования перечня СЗЛС придерживается схожей позиции с ФАС. А вот Минздрав настаивает на расширении списка. Там считают, что в перечень должны войти препараты для лечения орфанных заболеваний, инновационные российские препараты, гематоонкологические лекарства, первые дженерики, а также лекарства для использования в экстренных ситуациях из перечня ЖНВЛП. Завершить все процессы согласования и представить общественности критерии ведомства рассчитывают к концу февраля.

Степень ответственности

Пока же отсутствие четких формулировок порождает недопонимание у игроков рынка. Отрасль опасается, что на выходе список окажется столь же объемным, как и перечень ЖНВЛП. Это, по словам представителей рынка, может сказаться на доступности препаратов. Как ранее отмечал исполнительный директор «Фармацевтических инноваций» («Инфарма») Вадим Кукава, велик риск того, что, к примеру, производители биотехнологических лекарственных препаратов полного цикла в силу сложности их производства не смогут обеспечить годовую потребность в полном объеме.

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев, в свою очередь, заявлял, что введение механизма может привести к удорожанию лекарств.

«Чем больше мы погружаемся в тему, тем больше понимаем, что „второй лишний“ несет в себе больше рисков для отрасли и системы здравоохранения», ‒ отметил он в ходе конференции «Фармлига».

Представители отрасли даже направили обращение в Минпромторг с предложением перенести сроки введения механизма прослеживаемости и «второй лишний» для СЗЛС на 2027 год, сообщил он.

Все дело в том, что к критериям оценки прослеживаемости фармсубстанций у производителей также имеются большие вопросы. Эта мера должна заработать после внедрения системы прослеживаемости фармсубстанций, которую разрабатывают регуляторы. Как отмечают представители рынка, корректность механизма во многом будет зависеть от того, как именно она будет реализована.

«Сейчас существует масса лазеек, которые позволяют лишь делать вид, что производство идет по полному циклу», ‒ комментировал ситуацию гендиректор АО «Фармстандарт» Дмитрий Зайцев.

Учитывая тот факт, что локальный синтез АФС является определяющим для предоставления преференциальных мер, прежде чем вводить новые правила, нужно установить четкие критерии локальности синтеза АФС. Сейчас же они размыты, убеждены и в Ассоциации международных фармацевтических производителей (АМФП).

Свои предложения по формированию прозрачной системы объединение направляло регуляторам. В частности, там предложили закрепить «детализированное описание достаточных для присвоения локального статуса этапов синтеза молекулы действующего вещества для каждого МНН из перечня СЗЛС».

Как объяснил GxP News директор по индустриальным вопросам и лекарственной доступности АМФП Александр Мартыненко, ассоциация предлагает создать что-то вроде «открытой библиотеки» таких этапов синтеза, по аналогии с нормами решения Совета ЕЭК от 23 ноября 2020 года № 105, которыми предусмотрено детальное описание стадий производственных процессов для целого ряда отраслей, с присвоением баллов за каждую технологическую операцию.

«Мы предлагаем не что-то новое. Для других отраслей это было зафиксировано в 2020 году. В решении Совета № 105, к примеру, зафиксированы ступени локализации музыкальных инструментов. В частности, эксперты выделили 30 технологических операций по изготовлению виолончели. Мы предлагаем сделать то же самое для производства субстанций», ‒ отметил Александр Мартыненко в рамках встречи в РСПП 31 января. GxP News ознакомились с записью мероприятия.

Подобный подход будет способствовать формированию реальной лекарственной безопасности, добросовестной конкуренции при применении правила «второй лишний», единого понимания его участниками рынка, регуляторами и государственными заказчиками, а также позволит избежать неоднозначных трактовок «степени локальности» того или иного препарата, например, в ситуациях, когда в аукционе участниками будут предлагаться к поставке лекарственные препараты с разным количеством проведенных на территории ЕАЭС этапов синтеза молекулы действующего вещества, убеждены в ассоциации.

Взгляд сверху

Регуляторы, однако, придерживаются иной позиции по этому вопросу. Как отметил на той же встрече директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Дмитрий Галкин, методологический подход к определению того, что является синтезом субстанций, менять не планируется.

«Мы хотим сделать процесс всегда подтверждаемым, для чего и нужна система прослеживаемости фармсубстанций. У нас многие продукты могут синтезироваться разными способами, поэтому нет задачи создавать бесконечные системы стадийности на текущем этапе. Это внесет еще больше путаницы», ‒ подчеркнул он.

Таким образом, синтезом смогут признаваться любые этапы производства АФС, кроме конечных стадий (кристаллизация, перемалывание, очистка и т. д.). К примеру, для получения гидрокортизона требуется от 8 до 10 стадий синтеза, если получать молекулу из первичных интермедиатов, и всего один этап (обработка серной кислотой), если гидрокортизон получать из его предшественника кортизона. Согласно критериям регулятора, даже такой простой этап, как обработка серной кислотой, должен признаваться синтезом.

«Все, что предшествует очистке или работе с препаратом-предшественником, будет относиться к синтезу. Синтез ‒ это получение из двух и более исходных других веществ искомой молекулы. Задачи рассмотреть все стадии синтеза у государства пока не стоит», ‒ пояснил Дмитрий Галкин.

Однако особо сложные и запутанные случаи регулятор все же планирует описать, чтобы дать отрасли более четкую картину подходов регулятора к локализации АФС. Для этого министерство разработает методические рекомендации к Постановлению Правительства РФ № 719. Это позволит не ломать уже сложившуюся конструкцию формулировок, но отразить все нюансы, которые сейчас имеются в описании промежуточных продуктов и некоторых отдельных веществ, утверждают в министерстве.

gxpnews