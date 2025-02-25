ЕЭК упростила требования к инструкциям лекарственных препаратов

21 января состоялось заседание Совета Евразийской экономической комиссии под председательством вице-премьера Белоруссии Игоря Петришенко. В ходе встречи была утверждена обновленная редакция требований к инструкциям лекарственных препаратов и их общим характеристикам для медицинского применения.

Ключевым изменением стало упрощение формата листка-вкладыша путем исключения неиспользуемых разделов. Это нововведение призвано сделать информацию более доступной и понятной для потребителей, облегчив восприятие важных сведений о лекарственных средствах.

Особое значение имеет отмена обязательного пользовательского тестирования для препаратов, которые уже прошли регистрацию. Данное решение существенно упростит процедуру выхода лекарственных средств на рынок ЕАЭС. По оценкам ЕЭК, это позволит фармацевтическим компаниям значительно сократить затраты на подготовку регистрационных досье в соответствии с правилами Евразийского экономического союза.

gxpnews