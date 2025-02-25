Минздрав расширил перечень лекарств, производимых с использованием этанола

Министерство здравоохранения РФ расширило официальный перечень лекарственных препаратов, производимых с использованием этилового спирта. Согласно опубликованным изменениям, список пополнился четырьмя новыми наименованиями, а для восьми уже включенных в него препаратов были скорректированы технические характеристики, касающиеся формы выпуска и параметров упаковки.

Обновленный перечень, изначально включавший 231 наименование, пополнился четырьмя новыми препаратами: «Валемидином», двумя комбинированными средствами на основе масла мяты перечной с добавлением настойки пустырника (в сочетании с фенобарбиталом или этилбромизовалерианом), а также экстрактом пантов благородного оленя. Помимо этого, для восьми существующих препаратов, включая камфору, муравьиный спирт, различные комбинации с мятным маслом, противогрибковые и антисептические средства, были пересмотрены характеристики лекарственной формы и параметры первичной упаковки.

Эти нововведения являются следствием правительственного постановления № 1437, регламентирующего использование этанола с концентрацией выше 20% в фармацевтическом производстве. В контексте налоговой реформы, инициированной президентом в прошлом году, с 2025 года вводятся акцизы на этанол как фармацевтическое сырье. Для предотвращения роста цен на лекарства предусмотрен механизм налогового вычета при производстве медицинских препаратов, включая продукцию с содержанием спирта менее 20% и медицинские изделия, перечень которых определяется Минздравом.

gxpnews