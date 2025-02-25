Тендерный рынок лекарств: итоги января 2025 года показали снижение на 28,5%

По данным аналитической компании Headway Company, российский тендерный рынок лекарственных средств продемонстрировал значительное снижение показателей в январе 2025 года. Общий объем продаж составил 66,7 млрд рублей при 22 378 заключенных контрактах.

Согласно исследованию, основанному на данных портала zakupki.gov и независимых площадок, рынок показал отрицательную динамику по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Объем продаж сократился на 28,5%, а количество контрактов уменьшилось на 19,5%. Однако эксперты отмечают, что данные могут корректироваться, поскольку процесс заключения контрактов продолжается.

Лидирующую позицию среди поставщиков занял «Фармстандарт», заключивший серию крупных контрактов с ГКУ МО «ДЕЗ» на сумму более 7 млрд рублей. Контракты реализуются в рамках федеральных программ «Высокозатратные нозологии» и «Гепатит В и С/ВИЧ».

Наиболее востребованным препаратом в январе 2025 года стал элсульфавирин (торговое наименование «Элпида») производства Исследовательского института химического разнообразия, закупаемый по программе «Гепатит В и С/ВИЧ».

Примечательно, что текущий спад контрастирует с положительной динамикой предыдущего года, когда в январе 2024 года наблюдался рост на 29,8% по объему продаж и на 1,4% по количеству контрактов.

gxpnews