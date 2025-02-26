Депутаты одобрили в первом чтении законопроект о закреплении понятия перечня СЗЛП

Законопроект о введении понятия перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) одобрен Госдумой в первом чтении. В случае утверждения документ вступит в силу с 1 марта. В Минпромторге ранее сообщали, что завершение работы над критериями включения в перечень СЗЛС ожидается к концу февраля.

Госдума приняла в первом чтении законопроект № 811556-8 о внесении изменений в ст.4 закона № 61-ФЗ от 12.04.2010 «Об обращении лекарственных средств». Документом предлагается законодательно закрепить понятие перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС).

Стратегически значимыми будут считаться те лекарства, которые обеспечивают приоритетные потребности здравоохранения для профилактики и лечения заболеваний, в том числе преобладающих в структуре заболеваемости в России. Входящие в перечень препараты должны производиться на территории страны.

Определить список включенных в перечень лекарств и установить порядок и критерии его формирования предстоит правительству.

«Предлагаемые изменения благоприятно отразятся на субъектах предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку направлены на обеспечение стабильного востребованного производства лекарств, включенных в перечень СЗЛС, что в свою очередь должно гарантировать стабильность наличия рабочих мест на указанных производствах и социальных гарантий», — указано в пояснительной записке.

Документ был внесен в Госдуму в начале января. В случае утверждения закон вступит в силу с 1 марта.

Перечень СЗЛС уже утвержден распоряжением Правительства РФ № 2015-р от 01.08.2020, ряд указанных в нем лекарств уже производятся в России на производстве полного цикла. Актуализация перечня СЗЛС заложена в одном из пунктов по исполнению плана реализации стратегии «Фарма-2030». У препаратов после включения в список появятся дополнительные преимущества при осуществлении госзакупок таких лекарств.

Ранее в Минпромторге сообщили, что завершение работы над критериями включения в перечень СЗЛС ожидается к концу февраля. Представители фармацевтической отрасли разошлись во мнениях по поводу критериев включения препаратов в новый список и возможных последствий для рынка. Эксперты предостерегли, чтобы на выходе не получился второй Перечень ЖНВЛП, в котором содержится 700 с лишним позиций.

Федеральная антимонопольная служба считает, что в перечне СЗЛС нужно выделить несколько групп лекарств, которые действительно должны производиться в России по полному циклу, на базе которых функционирует система здравоохранения. В службе также отметили, что систему прослеживаемости субстанций необходимо протестировать в течение года.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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