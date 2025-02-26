Роспотребнадзор разработал порядок учета медотходов Депутаты одобрили в первом чтении законопроект о закреплении понятия перечня СЗЛП » Госдума запретила дистанционное образование для фармспециалистов Госдума единогласно приняла поправки, которые изменят правила повышения квалификации фармспециалистами. Устанавливается прямой запрет на дистанционное обучение. В итоговой редакции есть исключения для программ, предусмотренных государственными образовательными стандартами и типовыми программами ДПО. Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект, который вносит изменения в закон «Об образовании в РФ», передает корреспондент «ФВ». Основной акцент сделан на ограничении использования дистанционных технологий в медицинском и фармацевтическом образовании. Исключения составят случаи, предусмотренные федеральными государственными образовательными стандартами. Цель законопроекта: ужесточение контроля за качеством подготовки медицинских и фармацевтических кадров, а также ограничение использования дистанционных технологий в сферах, где важна практическая подготовка. Законопроектом предусматривается следующее: Минздрав России наделяется полномочием по разработке и утверждению типовых дополнительных профессиональных программ медицинского образования; организации, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, наделяются правом разрабатывать и реализовывать соответствующие образовательные программы в соответствии с утвержденным типовыми дополнительными профессиональными программами; устанавливается запрет применения исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации основных образовательных программ среднего медицинского образования и среднего фармацевтического образования, основных образовательных программ высшего медицинского образования и высшего фармацевтического образования, а также дополнительных профессиональных программ, предусматривающих практическую подготовку обучающихся; расширяются лицензионные требования к образовательной деятельности (устанавливается необходимость учета особенностей требований к кадровому обеспечению, к материально-технической базе соответствующих образовательных организаций, что должно подтверждаться заключением Росздравнадзора России); в случае неисполнения требования о получении заключения до 1 сентября 2025 года обучающиеся соответствующей образовательной организации подлежат переводу в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности. «Сложилась порочная практика, когда взяли и отдали повышение квалификации медработников на откуп коммерческим организациям, у которых отсутствует клиническая база и научная школа, кроме печати они больше ничем не обладают. В год такие фирмы повышают квалификации до 1 млн медицинских работников, а специализацию получают порядка 790 тыс. человек», — отметил на пленарном заседании председатель ГД Вячеслав Володин. «Та система, которая сложилась в связи с принятием в 2012 году закона, в настоящее время показывает порочную практику, об этом говорят и ряд уголовных дел. Подготовка специалистов в таком формате, который ведется сегодня, не удовлетворительная. Принятие законопроекта — это консенсусная позиция», — сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Процесс работы над поправками не был простым, но мы взвесили риски и пришли к решению», — отметил председатель Комитета ГД по науке и высшему образованию Сергей Кабышев. По его словам, устанавливается прямой запрет на реализацию профессиональных образовательных программ медицинского и фармацевтического образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. «При этом мы слышим точку зрения медицинского сообщества, которое полагает, что в некоторых случаях применение таких форм обучения является необходимым и оправданным с точки зрения целей образовательных программ, поэтому исключительные случаи применения цифрового формата могут быть установлены в федеральных государственных образовательных стандартах и в типовых дополнительных профессиональных программах», — подчеркнул он. Речь идет об исчерпывающем перечне конкретных случаев, при установлении которых не может ставиться под сомнение ясно выраженная воля законодателя. «Такие случаи не могут становится общим правилом и использоваться для того, чтобы образовательная программа в основном осуществлялась в дистанционном формате», — подчеркнул Кабышев. Суть изменений в своем Telegram-канале также прокомментировал первый заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев. «В этом законопроекте мы наделяем Минздрав возможностью определять типовые программы для всех медицинских вузов. Соответственно, Минздрав будет ответственен за качество медицинского образования по всей стране, а Росздравнадзор будет определять, какие из вузов могут обучать, у кого есть достаточно преподавателей, есть научные школы», — сказал он. Окончательная версия поправки в закон об образовании, которая изначально предполагала полный запрет на электронное и дистанционное обучение для медицинских и фармацевтических работников, была смягчена. В итоговой редакции предусмотрены исключения, когда дистанционная и электронная формы определены федеральными государственными образовательными стандартами, типовыми программами дополнительного профессионального образования (ДПО). Об этом сообщил зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в своем Telegram-канале. Хотя ограничение электронной формы обучения справедливо, полный запрет на все варианты дистанционного образования, по его мнению, был бы перегибом. «Здравый смысл в итоге победил!», — приводит цитату «Медицинский вестник». Мнения опрошенных «ФВ» экспертов после появления поправки разделились, многие также выступили за гибкий подход.

Фото: freepik.com Мария Гордеева

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