Роспотребнадзор разработал порядок учета медотходов

Роспотребнадзор намерен утвердить порядок учета медотходов, которые образуются в том числе в фармдеятельности и при производстве лекарств и медизделий. В документе прописаны организации, ведущие учет медотходов, формула, по которой рассчитывается их масса, и правила, регулирующие передачу таких сведений.

Роспотребнадзор разработал порядок учета медицинских отходов, включая состав сведений, которые подлежат передаче в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий санэпидемконтроль, и порядок информационного взаимодействия при передаче таких сведений. Проект постановления проходит публичное обсуждение до 28 февраля.

Как следует из общих положений документа, к медотходам относятся все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, которые образуются в процессе медицинской и фармацевтической деятельности, а также деятельности по производству лекарственных средств и медизделий, деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медцелях, а также при производстве и хранении биомедицинских клеточных продуктов.

Критерии разделения медотходов на классы по степени эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания определяет правительство. Обращение с медотходами осуществляется в соответствии с законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В порядке прописано, что учет медицинских отходов ведут:

организации, которые их производят;

организации, которые обеззараживают отходы;

организации, которые транспортируют и обезвреживают отходы.