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Роспотребнадзор разработал порядок учета медотходов

Роспотребнадзор намерен утвердить порядок учета медотходов, которые образуются в том числе в фармдеятельности и при производстве лекарств и медизделий. В документе прописаны организации, ведущие учет медотходов, формула, по которой рассчитывается их масса, и правила, регулирующие передачу таких сведений.

Роспотребнадзор разработал порядок учета медицинских отходов, включая состав сведений, которые подлежат передаче в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий санэпидемконтроль, и порядок информационного взаимодействия при передаче таких сведений. Проект постановления проходит публичное обсуждение до 28 февраля.

Как следует из общих положений документа, к медотходам относятся все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, которые образуются в процессе медицинской и фармацевтической деятельности, а также деятельности по производству лекарственных средств и медизделий, деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медцелях, а также при производстве и хранении биомедицинских клеточных продуктов.

Критерии разделения медотходов на классы по степени эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания определяет правительство. Обращение с медотходами осуществляется в соответствии с законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В порядке прописано, что учет медицинских отходов ведут:

  • организации, которые их производят;
  • организации, которые обеззараживают отходы;
  • организации, которые транспортируют и обезвреживают отходы.

Учитываются объем и масса отходов на разных этапах:

  • класс А: образование, хранение, захоронение, сжигание, сортировка, переработка;
  • класс Б: образование, хранение, обеззараживание, захоронение, сортировка, переработка;
  • класс В: образование, хранение, обеззараживание, захоронение, сортировка, переработка;
  • класс Г: образование, хранение, захоронение, сжигание;
  • класс Д: образование, хранение, захоронение.

В сведениях, которые передаются, должны быть указаны:

  • класс опасности отходов;
  • масса отходов на начало года;
  • масса образованных отходов за отчетный период;
  • масса отходов, полученных от других организаций (для тех, кто занимается обеззараживанием);
  • масса обезвреженных отходов;
  • масса отходов, переданных на захоронение или обеззараживание;
  • остаток отходов на конец отчетного периода.

Масса отходов рассчитывается либо по объему контейнеров и их плотности (с учетом графика опорожнения), либо с помощью весов. В проекте постановления прописана формула, по которой рассчитывается масса отходов.

Документом также устанавливаются правила, регулирующие передачу сведений о медотходах в органы санитарно-эпидемиологического контроля. Сведения передаются по форме Федерального статистического наблюдения № 2-Медотходы («Сведения об обращении с медицинскими отходами»). Форму должны заполнить юрлицо или ИП. Затем ее подписывает руководитель организации, заверяет печатью и отправляет в органы санитарного контроля до 1 февраля следующего за отчетным периодом года.

В случае утверждения документ вступит в силу со дня его официальной публикации.
Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

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26 февраля, 2025 | Просмотров: 66