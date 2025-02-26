ТПП предложила ФАС усилить регулирование оборота БАД на маркетплейсах

Торгово-промышленная палата обратилась в ФАС с предложением усилить регулирование оборота биодобавок в электронной коммерции, пишут СМИ. Авторы письма указали на случаи выявления завышенного содержания активных веществ, наличия запрещенных компонентов и подмены такой продукцией лекарств.

Совет Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию электронной коммерции предложил усилить регулирование оборота биодобавок в электронной коммерции. Письмо направлено на имя начальника управления регулирования связи и информационных технологий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Ирины Николаичевой, его копия есть в распоряжении «Коммерсанта».

В ФАС заявили, что письмо будет рассмотрено в установленном порядке. Там добавили, что выпуск БАД с действующим веществом лекарств в составе, в том числе из списка жизненно важных, содержит риски обхода требований ценового регулирования и законодательства о защите конкуренции.

Авторы письма обращают внимание на то, что были случаи выявления завышенного содержания активных веществ, наличия запрещенных компонентов и подмены такой продукцией лекарств. Организация видит решение проблемы во внедрении премодерации на маркетплейсах и системы независимого тестирования. По словам исполнительного директора СРО «Союз производителей БАД к пище» Александра Жесткова, продавцы БАД на маркетплейсах могут, например, оформлять декларации соответствия на пищевые добавки, избегая прохождения госрегистрации. Незарегистрированная продукция, по его словам, формирует около 20% легального рынка биодобавок. Председатель Совета директоров компании — производителя БАД «Эвалар» Наталия Прокопьева считает, что «серые предложения» формируют половину предложения на маркетплейсах. В марте 2024 года Роскачество начало масштабный мониторинг рынка биодобавок, чтобы выявить нарушения законодательства и очистить российский рынок от продукции, фактически не являющейся БАД и с запрещенными в ЕАЭС веществами. Поводом для проверки послужили жалобы потребителей. В Госдуму неоднократно вносили законопроекты о регулировании деятельности маркетплейсов. В марте прошлого года сенаторы предложили установить требования к договорам, которые владелец маркетплейса заключает с продавцом и пунктом выдачи заказов. В декабре в Госдуму внесли законопроект, обязывающий владельцев агрегаторов проверять достоверность информации о качестве, составе и производителе БАД. В случае выявления недостоверной информации агрегатор должен приостановить размещение таких товаров до устранения нарушений.

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