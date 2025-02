СМИ сообщили о требованиях Трампа вернуть фармпроизводство в США

На встрече с гендиректорами фармкомпаний Трамп пригрозил ввести пошлины, если производство препаратов не будет перенесено в США. Также, как пишут СМИ, он не поддержал их предложение пересмотреть принятый при Байдене порядок ценообразования лекарств.

Президент США Дональд Трамп в ходе закрытой встречи с генеральными директорами фармацевтических компаний заявил о намерении ввести таможенные пошлины на их продукцию, если они не перенесут производство из-за рубежа в Соединенные Штаты. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

На прошлой неделе глава государства встретился в Белом доме с руководством крупнейших производителей лекарств. В их числе были Eli Lilly, MSD (Merck & Co. — в США и Канаде) и Pfizer, а также крупнейшая лоббистская организация отрасли PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America).

Фармгиганты надеялись добиться смягчения закона, который приняла администрация Джо Байдена. Его положения позволили американскому правительству регулировать цены на определенные препараты, покрываемые государственной страховой программой Medicare. При этом таблетированные медикаменты подлежат удешевлению через семь лет с момента их регистрации регулятором США, а инъекционные — через 11. Такая разница во временных рамках стала еще одним предметом претензий у представителей фарминдустрии, поскольку вынуждает их отдавать предпочтение одним лекарственным формам в ущерб другим.

Также компании намеревались решить проблему с организациями-посредниками, которые договариваются о снижении цен на лекарства и выгодных условиях поставок (PBM, Pharmacy benefit managers). Их критикуют за скрытие механизмов ценообразования, непредоставление полученных скидок, взимание завышенных комиссий за свои услуги, ограничение доступа к определенным лекарствам и наличие конфликта интересов с аптечными сетями.

Трамп отказался брать на себя такие обязательства, сообщили источники агентства. Президент выразил обеспокоенность тем, что пересмотр политики ценообразования на лекарства может создать препятствия для налоговых инициатив Республиканской партии.

Также он отметил, что американцы платят слишком много за рецептурные препараты по сравнению с другими странами. По его словам, новый министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший и кандидат на должность руководителя Medicare и Medicaid Мехмет Оз прорабатывают вопрос снижения цен.

До недавнего времени фармсектор сохранял оптимизм относительно второго срока Трампа, несмотря на его прошлые высказывания о том, что производители лекарств наживаются на гражданах. Однако недавнее назначение Кеннеди-младшего, известного своими скептическими взглядами на вакцины, омрачило перспективы выгодного взаимодействия.

