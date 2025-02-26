Законопроект о передаче на гумпомощь немаркированных товаров принят в первом чтении

Законопроект о безвозмездной передаче на гуманитарные цели конфискованных товаров, подлежащих маркировке, но изъятых из-за нарушений, принят Госдумой в первом чтении. К таким товарам относятся в том числе лекарства (за исключением спиртосодержащих), медизделия и БАД.

Госдума в первом чтении приняла законопроект № 797740-8, которым вносятся изменения в ст.32.4 КоАП РФ. В документе идет речь о возможности безвозмездной передачи конфискованных немаркированных товаров для гуманитарных целей.

Согласно проекту закона подлежащие маркировке товары, которые были конфискованы по решению суда за нарушение ст.15.12 КоАП РФ, отправляют на экспертизу. По результатам проверки, если такая продукция признана небезопасной или непригодной для использования по прямому назначению, то ее отправляют на переработку или уничтожение. Если же товары признаны пригодными и безопасными для использования по прямому назначению, то они могут быть безвозмездно переданы на гуманитарные цели уполномоченным федеральным органам и (или) организациям в установленном правительством порядке.