Южная Корея снимет санкции на поставки медоборудования в Россию

Южная Корея отменит санкционные ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования. Речь, в частности, идет об аппаратах для проведения рентгена и оборудование для радиационной визуализации.

Министерство промышленности, торговли и ресурсов Южной Кореи объявило о снятии санкционных ограничений на поставку в Россию медицинского оборудования с 28 февраля. Речь идет об освобождении экспортеров от необходимости получения индивидуальных разрешений.

Такие меры позволят поставлять в Россию медицинское оборудование, которое «носит гуманитарный характер и вероятность использования которого в качестве вооружения является относительно небольшой». Министерство приводит в качестве примера аппараты для проведения рентгена и оборудование для радиационной визуализации.

Южная Корея ввела экспортный контроль в отношении поставляемых в Россию товаров в марте 2022 года. Сеул ограничил экспорт в Россию более тысячи наименований товаров, пишет «Медицинский вестник».

Часть зарубежных фармкомпаний с 2022 года отказалась напрямую поставлять медикаменты в Россию. Они передали права собственности на свой российский бизнес или на дистрибуцию лекарств. Сократился и ассортимент поставляемых препаратов. Некоторые заявили о приостановке экспорта неосновных лекарств, инвестиций, рекламной деятельности, а также проведения новых клинических исследований. Тогда же появилась угроза дефицита и проблемы с техническим обслуживанием зарубежного медоборудования. В феврале 2023 года правительство разрешило использовать для обслуживания медизделий неоригинальные комплектующие, которых нет в документации на медизделия.

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