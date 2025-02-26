Депутаты отклонили законопроект об ограничении маркетинговых бонусов в аптеках

Ранее отклонить законопроект депутатам порекомендовал Комитет Госдумы по охране здоровья. Заместитель председателя комитета Евгений Нифантьев объяснил такое решение отсутствием в материалах проекта фактических доказательств значительных наценок на препараты в аптечных сетях. Законопроект также получил отрицательный отзыв Правительства РФ.

В пояснительной записке разработчики проекта отмечали, что сейчас фармпрепараты инвестируют в розницу при помощи так называемых маркетинговых контрактов: платят аптечным ритейлерам крупные суммы в обмен на обязательства по объемам реализации их продукции или за предоставление выгодного места на полках. Таким образом производитель получает прирост продаж, а аптеки – увеличение бэк-маржи (получаемой от поставщиков части прибыли), играющей значимую роль в доходах сетей наряду с фронт-маржой (заработком от операционной деятельности предприятия). В итоге «заложниками» маркетинговых договоров, по мнению авторов законопроекта, стали сами производители, а фармритейл благодаря консолидации выставляет им все более крупные счета за присутствие на полках.

В мае 2023 года группа депутатов фракции «Справедливая Россия – За правду» внесла в Госдуму другой законопроект – об ограничении вознаграждения аптекам за продвижение лекарств от производителей в 5%. Авторы документа отмечали, что размер бонусов с конца февраля 2022 года кратно увеличился, а сотрудники аптек негативно относятся к практике маркетинговых соглашений с производителями лекарств. В итоге в ноябре того же года Госдума отклонила данный законопроект.

Еще один законопроект, касающийся маркетинговых бонусов, вносился в Госдуму в 2020 году. Депутаты «Единой России» предложили закрепить в законодательстве понятия «аптечная организация», «передвижной пункт» и «аптечная сеть». Причем аптечная сеть с выручкой от 400 млн рублей не могла занимать более 20% в городах федерального значения, муниципальных районах и городских округах. Бонусы от производителей в законопроекте также ограничивались 5%, а отсрочка оплаты дистрибьюторам – 90 днями. Законопроект был раскритикован Правительством РФ, но прошел первое чтение в начале 2021 года. Во втором чтении проект до сих пор не рассмотрен.

На парламентских слушаниях, прошедших в сентябре 2024 года и посвященных лекарственной безопасности в РФ, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и член этого же комитета, замруководителя партии «Единая Россия» Андрей Исаев выразили мнение, что в настоящее время почти все аптечные учреждения стали в первую очередь коммерческими организациями, направленными на получение прибыли. Исаев отметил, что аптеки пользуются «неограниченными правами» в отношении фармпроизводителей: «навязывают мероприятия, выпускают собственные условные наименования, получают бонусы». Причем государство имеет возможность регулировать ценообразование только на препараты из перечня ЖНВЛП, а в формирование цен на остальные лекарства большой вклад вносят сами аптеки.

За более строгий контроль начислений маркетинговых бонусов высказывались и во Всероссийском союзе пациентов. Так, сопредседатель организации Ян Власов в июне 2023 года говорил, что правительству необходимо повлиять на работу аптечных сетей – ограничить маркетинговые бонусы, которые являются большой частью доходов аптек, и ввести контроль за наценкой на льготные и бюджетные лекарства, а также ввести единую систему регулирования работы аптечных пунктов.