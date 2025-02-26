В Дубне расширяется фармацевтическое производство компании «Алтегра»

Фармкомпания «Алтегра», входящая в группу компаний «Алфарма», расширила свои производственные мощности в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна». Завершено строительство дополнительного производственного цеха площадью 400 кв. м, что доводит общую площадь предприятия до более чем 3 000 кв. м.

Инвестиции в новый производственный объект составили 150 млн рублей. За последние четыре года общий объем вложений компании в развитие производства на территории ОЭЗ «Дубна» превысил 1,4 млрд рублей.

После модернизации производственных линий и запуска нового цеха компания планирует увеличить объем выпуска фармацевтической продукции на 30% в текущем году. Ежегодный выпуск продукции достигнет 70 млн капсул и 150 млн таблеток.

gxpnews