«Нанолек» меняет структуру владения

В структуре собственников фармацевтической компании «Нанолек» произошли изменения: 14 января 2025 года завершилась сделка, в результате которой «К2 Груп» передала свою 50-процентную долю двум частным предпринимателям – Геннадию Швейгерту и Павлу Милейко, разделившим ее поровну. Компания заверяет, что данные перестановки не окажут влияния на текущую деятельность и стратегические партнерства.

Новые акционеры обладают опытом в фармацевтической отрасли и здравоохранении, оба имеют портфолио активов: Швейгерт владеет долями в «Спецмедлизинге», региональных медицинских учреждениях и «Аресбанке», в то время как Милейко контролирует ряд компаний, включая ООО «Камбер» и «Медицинскую компанию». Ранее оба инвестора занимали руководящие посты в «Фармстандарте».

После завершения сделки в число собственников компании «Нанолек» входят Швейгерт, Милейко и комбинированные ЗПИФ «Айсберг» и «Антей».

gxpnews