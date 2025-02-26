Маркетплейсам рекомендовали прекратить продажу рецептурных ветпрепаратов

В преддверии изменений в правилах реализации ветеринарных препаратов Россельхознадзор направил маркетплейсам предупреждение о грядущих ограничениях. Согласно заявлению Анны Бабушкиной, заместителя руководителя Управления государственного ветеринарного надзора, с марта 2025 года ряд ветеринарных медикаментов будет доступен исключительно по рецепту, поэтому ведомство рекомендовало онлайн-площадкам не размещать такие товары.

Хотя онлайн-торговля ветеринарными препаратами не находится под полным запретом, на данный момент отсутствует регламент дистанционной продажи рецептурных средств. Правила дистанционной торговли ветпрепаратами планируют разработать в Минсельхозе. «Пока их нет, торговля рецептурными ветпрепаратами на маркетплейсах невозможна», – пояснила Бабушкина изданию «Ветеринария и жизнь».

Ситуация усложняется введением требования поэкземплярного учета маркированных препаратов в розничной торговле. Это означает, что реализация ветеринарных лекарств будет осуществляться исключительно через аптечные учреждения, а не через пункты выдачи маркетплейсов, что должно способствовать борьбе с контрафактной продукцией.

Представители отрасли активно поддерживают ограничение продаж ветеринарных препаратов через маркетплейсы, указывая на неспособность онлайн-площадок обеспечить надлежащие условия хранения и контроля качества продукции. Кроме того, текущая ситуация создает неравные условия конкуренции, поскольку традиционные аптеки обязаны соответствовать более строгим стандартам, чем онлайн-платформы.

gxpnews