Dr. Reddy’s выводит на российский рынок дженерик ривароксабана

Индийская фармкомпания Dr. Reddy’s через свое российское подразделение ООО «Др. Редди’с Лабораторис» анонсировала запуск нового лекарственного препарата «Риваксоред» на территории РФ. Препарат, действующим веществом которого является ривароксабан, представляет собой дженерик лидирующего антикоагулянта, активно назначаемого российскими специалистами. Поступление препарата в аптечную сеть запланировано на февраль 2025 года, его отпуск будет осуществляться по рецепту врача.

Ривароксабан назначают для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности фибрилляции предсердий, профилактики инсульта и системной тромбоэмболии, а также для лечения и профилактики рецидивов тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии. Препарат разрешен к применению как у взрослых, так и у детей до 18 лет для лечения венозной тромбоэмболии и предотвращения ее рецидивов.

Механизм действия препарата основан на подавлении фактора свертывания крови Xa, что приводит к снижению образования тромбина и, как следствие, уменьшению формирования тромбов в кровеносных сосудах. Дозировка препарата определяется индивидуально лечащим врачом в зависимости от показаний и состояния пациента, варьируясь от 10 до 20 мг в различных режимах приема.

gxpnews