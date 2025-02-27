Правительство утвердило правила обращения препаратов для CAR-T-клеточной терапии

Урегулированы правила обращения биотехнологических препаратов индивидуального назначения, предназначенные для CAR-T-клеточной терапии. Постановлением правительства установлены правила выдачи разрешения на применение таких лекарств, а также правила их обращения. Документ вступил в силу и действует в течение шести лет.

Правительство утвердило постановление № 213от 24.02.2025 о биотехнологических препаратах индивидуального назначения и специально изготовленных для конкретного пациента непосредственно в медорганизации. Речь идет о препаратах для CAR-T-клеточной терапии — методе лечения, основанном на использовании собственных клеток пациента.

Постановлением утверждаются правила выдачи разрешения на применение индивидуальных биотехнологических лекарств. Такое разрешение выдается Минздравом и действует бессрочно при условии подтверждения каждые пять лет. Документ представляется на основании экспертизы, проводимой комиссией экспертов федерального государственного бюджетного учреждения.

Медорганизация, запрашивающая разрешение, должна быть включена в перечень организаций, имеющих право изготавливать и применять такие препараты. Организация направляет заявление в Минздрав с приложением необходимых документов, включая проект регламента изготовления, нормативный документ по качеству, инструкцию по применению и другие. Минздрав рассматривает заявление и принимает решение в течение трех рабочих дней.