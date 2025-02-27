СМИ сообщили о подготовке Stada к крупнейшему европейскому IPO

Stada, выкупленная в 2017 году частными инвесторами, готовится к IPO на Франкфуртской бирже и надеется привлечь до 1,5 млрд евро. Компания демонстрирует стабильный рост в трех сегментах – товары для здоровья, дженерики и специализированные препараты.
Stada готовится к первичному размещению акций (IPO) на Франкфуртской бирже в начале II квартала, которое может стать одним из крупнейших в европейском фармацевтическом секторе за последние несколько лет. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Немецкий производитель планирует привлечь инвестиции в размере до 1,5 млрд евро. Текущая рыночная стоимость компании оценивается в 10 млрд евро.
Как сообщается, около 40% выручки производителя приходится на сегмент товаров для поддержания, в их числе – средства от кашля и простуды, дерматологические препараты, анальгетики и витамины. Stada также активно приобретает небольшие локальные бренды, расширяя ассортимент.
Примерно столько же приносят дженерики. Компания собирается представить на европейском рынке воспроизведенные копии 85% лекарств, у которых истекает срок действия патентов в ближайшие несколько лет.
Оставшиеся 20% доходов поступают от реализации специализированных препаратов. Среди них – биоаналоги таких мировых бестселлеров, как «Хумира» (адалимумаб) и «Стелара» (устекинумаб), применяемые при артрите, болезни Крона и псориазе.
В 2017 году инвестиционные фонды Bain Capital и Cinven приобрели 63,85% акций Stada за 5,3 млрд евро и вывели ее с биржи. В прошлом году они вели переговоры о возможной продаже фармкомпании.
Фото: stada.com
Владимир Заболотских
pharmvestnik