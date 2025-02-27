СМИ сообщили о подготовке Stada к крупнейшему европейскому IPO

Stada, выкупленная в 2017 году частными инвесторами, готовится к IPO на Франкфуртской бирже и надеется привлечь до 1,5 млрд евро. Компания демонстрирует стабильный рост в трех сегментах – товары для здоровья, дженерики и специализированные препараты.

Stada готовится к первичному размещению акций (IPO) на Франкфуртской бирже в начале II квартала, которое может стать одним из крупнейших в европейском фармацевтическом секторе за последние несколько лет. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Немецкий производитель планирует привлечь инвестиции в размере до 1,5 млрд евро. Текущая рыночная стоимость компании оценивается в 10 млрд евро.