Фармпроизводители предложили перенести «второго лишнего» для СЗЛС на 2027 год

Крупнейшие ассоциации фармпроизводителей России попросили перенести вступление в силу механизма «второй лишний» на 1 января 2027 года. Это необходимо сделать, чтобы избежать дестабилизации ситуации на отечественном лекарственном рынке. Соответствующее обращение, направленное в Госдуму, подписали руководители объединений.

Проект «второй лишний» несет риски как для системы здравоохранения и доступности лекарств для населения, так и для развития отечественного фармпрома. Отработка технологий производства активных фармацевтических субстанций компаниями, имеющими производственные площадки на территории России, показывает, что себестоимость готовой продукции значительно превышает стоимость аналогичной продукции в дружественных странах — Китае и Индии. Об этом говорится в обращении АРФП, ассоциаций «Инфарма» и «Лекмедобращение», направленном в Госдуму (имеется в распоряжении «ФВ»).

Признавая безусловную важность и необходимость стимулирования производства фармацевтических субстанций и готовых лекарственных средств полного цикла, фармпредприятия видят серьезные риски для отрасли: от роста цен на лекарства и снижения их доступности до лишения врача возможности выбора оптимальной лекарственной терапии, говорится в письме.

Пострадает и сама индустрия. «Искусственно созданная монополия одного производителя с неконкурентной на мировом рынке продукцией отбросит остальных производителей этого МНН назад и лишит их прибыли из-за невозможности участвовать в конкурсных торгах, что может привести к остановке производства, — подчеркивается в письме. — Учитывая, что российская химическая промышленность сегодня обеспечивает производство АФС локально произведенными интермедиатами лишь на 10—15%, а остальные 85% — закупаются за рубежом, мы рискуем получить серьезную дефектуру лекарственных препаратов при форс-мажоре у единственного производителя субстанции, в случае ограничений или полного закрытия границы по политическим и эпидемическим причинам и введения санкционного режима в отношении российских компаний».