Thermo Fisher купит подразделение по очистке биопрепаратов за 4,1 млрд долларов
Thermo Fisher приобретет у Solventum подразделение, специализирующееся на очистке препаратов и медизделий, за 4,1 млрд долл. Это позволит ей улучшить технологическую базу для повышения конкурентоспособности на рынке.
Американская Thermo Fisher Scientific заключила соглашение о покупке подразделения компании Solventum, которое предлагает фильтрационные технологии по очистке биологических препаратов и медицинских изделий. Его стоимость – 4,1 млрд долл., говорится в пресс-релизе.
Сделку закроют до конца этого года. По ее условиям, к Thermo Fisher перейдет штат из 2500 сотрудников Solventum и сеть предприятий, расположенных на пяти континентах.
В прошлом году выручка от этого бизнеса составила примерно 1 млрд долл. Через пять лет после приобретения он принесет операционную прибыль в размере 125 млн долл., прогнозирует Thermo Fisher.
Как отмечается, новый актив расширит возможности компании в области производства лекарств на основе живых микроорганизмов и укрепит ее рыночное положение в сегменте, где сегодня лидируют Danaher и Repligen.
После продажи у Solventum останется три основные направления – стоматологические решения, программное обеспечение для медицинских организаций и хирургические инструменты. В прошлом году она отделилась от корпорации 3M.
Thermo Fisher – крупнейший в мире поставщик лабораторного оборудования, реагентов и различных услуг для фармотрасли на контрактной основе. Ежегодные доходы корпорации превышают 40 млрд долл. Недавно она начала сокращать объемы производства вирусных векторов – с их помощью лекарственные вещества доставляются в клетки – и уволила около 460 человек на двух заводах.
Фото: thermofisher.com
Владимир Заболотских
pharmvestnik