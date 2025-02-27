Thermo Fisher купит подразделение по очистке биопрепаратов за 4,1 млрд долларов

Thermo Fisher приобретет у Solventum подразделение, специализирующееся на очистке препаратов и медизделий, за 4,1 млрд долл. Это позволит ей улучшить технологическую базу для повышения конкурентоспособности на рынке.

Американская Thermo Fisher Scientific заключила соглашение о покупке подразделения компании Solventum, которое предлагает фильтрационные технологии по очистке биологических препаратов и медицинских изделий. Его стоимость – 4,1 млрд долл., говорится в пресс-релизе.

Сделку закроют до конца этого года. По ее условиям, к Thermo Fisher перейдет штат из 2500 сотрудников Solventum и сеть предприятий, расположенных на пяти континентах.