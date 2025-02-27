Западные фармгиганты подвели итоги года

В минувшем году состав пятерки лидеров Большой фармы остался неизменным. Если в 2023 году рынок пытался оправиться после пандемии, то в прошлом году он уверенно встал на ноги: усилилась конкуренция, заключались масштабные сделки, расширялись продуктовые портфели. Основные усилия фармгиганты сосредоточили на борьбе с ожирением, диабетом, раковыми, иммунологическими и офтальмологическими заболеваниями.

Johnson & Johnson уверенно удерживает первенство в рейтинге производителей по объему выручки в течение последнего десятилетия. После отделения бизнеса потребительских товаров Kenvue в 2023 году компания сфокусировала все усилия на инновационных лекарствах и медицинских изделиях. Препараты «Дарзалекс» и «Тремфея» обеспечили значительную долю ее доходов благодаря расширению показаний и подтверждению своей эффективности в исследованиях.

Roche закрепилась на второй строчке рейтинга, увеличив выручку на 7%, до 67 млрд долл., в основном за счет «Окревуса» и «Гемлибры». Между тем в 2023 году швейцарская компания пережила спад (-7%) из-за снижения продаж противоковидных средств. Еще одним прошлогодним успехом для нее была регистрация Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) подкожного «Окревуса» — первого препарата от рассеянного склероза с такой формой применения.

Замкнула тройку MSD. Жемчужиной ее портфеля остается противораковый препарат «Китруда», продажи которого принесли в этот раз рекордные 29,5 млрд долл. — почти половину от общей суммы доходов компании.

Стоит упомянуть и завершение в 2024 году крупнейшей сделки отрасли за последние пять лет — Pfizer получила все регуляторные разрешения и включила в свой состав Seagen, купленную за 43 млрд долл. Производителю достались права на ряд противоопухолевых препаратов, которые могут помочь ей улучшить финансовое положение на рынке.

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