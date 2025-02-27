Медорганизации списали просроченных лекарств на 12,5 млрд руб. за два года

Российские медорганизации за 2021—2023 годы списали препараты с истекшим сроком годности на 12,5 млрд руб., подсчитали в Счетной палате. Большая часть из них была закуплена для лечения и профилактики COVID-19.
В 2021—2023 годы российские медицинские организации списали лекарств с истекшим сроком годности на 12,5 млрд руб., следует из данных Счетной палаты. Об этом сообщила первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова на заседании Комитета по социальной политике 25 февраля, пишет «Медицинский вестник».
На заседании эксперты обсудили профилактику просроченной кредиторской задолженность медорганизаций. Основной вклад в ее возникновение вносят исполнение обязательств по зарплатам и закупка медикаментов. Карелова видит решение проблемы в совершенствовании работы с субъектами по этим направлениям.
По словам заместителя министра здравоохранения Сергея Глаголева, большая часть списанных лекарств была закуплена для лечения коронавируса. Теперь же цифры списаний «просрочки» сильно упали, в том числе благодаря формированию системы совместных торгов для федеральных бюджетных организаций. Речь идет в первую очередь о закупке дорогостоящих и потенциально дефектурных препаратов.
«Централизация торгов на уровне субъекта для закупки лекарственных препаратов, как в рамках льготы, так и в рамках ОМС, несет благотворный эффект. Второй момент — это межсубъектовые совместные торги. Регионы усовершенствовали практику формирования заявок на препараты в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Сегодня мы готовимся к переизданию постановления правительства о формировании заявок на программу 14 ВЗН и в Национальный календарь профилактических прививок. Выводы сделаны», — поделился Глаголев.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
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