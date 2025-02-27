Медорганизации списали просроченных лекарств на 12,5 млрд руб. за два года

Российские медорганизации за 2021—2023 годы списали препараты с истекшим сроком годности на 12,5 млрд руб., подсчитали в Счетной палате. Большая часть из них была закуплена для лечения и профилактики COVID-19.

В 2021—2023 годы российские медицинские организации списали лекарств с истекшим сроком годности на 12,5 млрд руб., следует из данных Счетной палаты. Об этом сообщила первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Галина Карелова на заседании Комитета по социальной политике 25 февраля, пишет «Медицинский вестник».

На заседании эксперты обсудили профилактику просроченной кредиторской задолженность медорганизаций. Основной вклад в ее возникновение вносят исполнение обязательств по зарплатам и закупка медикаментов. Карелова видит решение проблемы в совершенствовании работы с субъектами по этим направлениям.