Обязательную маркировку средств реабилитации отложили до сентября

Правительство перенесло сроки введения обязательной маркировки технических средств реабилитации. Срок, в который допускается оборот и вывод из оборота таких немаркированных товаров, перенесли с 28 февраля до 31 августа.

Правительство утвердило изменения в Правила маркировки отдельных видов технических средств реабилитации средствами идентификации. Соответствующее постановление № 221 от 25.02.2025 было опубликовано на портале правовых актов.

Изменения вносятся в постановление правительства № 744 от 31.05.2024. Участники оборота отдельных видов технических средств реабилитации, которые на 1 октября 2024 года имеют в России нереализованные товары (они должны быть произведены в России или введены в стране в оборот до 30 сентября 2024 года), могут маркировать эти товары средствами идентификации до 28 февраля 2025 года (включительно). Речь идет о товарах, которые не были маркированы ранее. Теперь срок, в который такие товары можно маркировать средствами идентификации, продлили до 31 августа.

Также сдвинули с 28 февраля на 31 августа срок, в который допускается оборот и вывод из оборота немаркированных технических средств реабилитации, произведенных в России или ввезенных в страну. Здесь тоже имеются в виду товары, которые были произведены или ввезены до 30 сентября 2024 года (включительно).

Изменения вступили в силу со дня их официальной публикации.

Правительство ввело обязательную маркировку технических средств реабилитации и ветпрепаратов с 1 сентября, постановление об этом утвердили в июле прошлого года. С 1 марта 2025 года также необходимо будет маркировать медицинские перчатки. Всего перечень дополнили 77 новых позиций.

Фото: 123rf.com

Дина Коблова

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