Eli Lilly инвестирует $27 млрд в новые заводы в США

Eli Lilly планирует потратить не менее $27 млрд на строительство четырех новых производственных предприятий в США, отвечая тем самым на угрозы об установлении пошлин на импорт лекарств со стороны администрации президента Дональда Трампа. Новые заводы будут построены в течение следующих пяти лет.

Lilly заявила, что объявит о местоположении площадок в конце этого года. Объявление было сделано менее чем через неделю после того, как президент Трамп встретился с руководителями крупных фармацевтических компаний, включая генерального директора Lilly Дэвида Рикса, для обсуждения проблем отрасли, таких как тарифы на импорт лекарств.

Напомним, Трамп, который вел свою предвыборную кампанию в том числе на обещании стимулировать внутреннее производство, с момента вступления в должность оказывал давление на производителей лекарств, требуя перенести производство лекарств в США. На прошлой неделе он предположил, что может ввести 25% пошлину на фармацевтические и другие импортные товары.

gxpnews