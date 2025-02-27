Из 176 зарегистрированных в 2024 году ветлекарств 85% — отечественные

По данным ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора, в 2024 году в стране зарегистрировано 176 новых ветеринарных препаратов иммунобиологического и фармакологического назначения, что превышает показатели 2023 года на 42%. Доля отечественных разработок в общем объеме регистраций составила 85%.

В рамках процедуры ввода препаратов в гражданский оборот центром проведено свыше 900 исследований, что в два раза превосходит количество исследований за предыдущий год. Данные показатели были представлены заместителем директора ВГНКИ Василиной Грицюк на ежегодной отчетной пресс-конференции.

Дополнительно отмечается вклад ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора в развитие отрасли: объем производства вакцин в 2024 году достиг 13,5 млрд доз, увеличившись вдвое относительно предыдущего периода. Учреждением также разработано 11 новых вакцин, 5 из которых уже прошли процедуру регистрации.

gxpnews