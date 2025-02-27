Varda: капсула с синтезированными в космосе лекарствами приземлится в Австралии

Американская компания Varda Space Industries готовится к приземлению в пустынном регионе Южной Австралии своей второй космической фармацевтической лаборатории. Метровая капсула W-2, запущенная в январе с базы Ванденберг, несет на борту экспериментальную партию синтезированного в космосе лекарственного препарата.

Производство медикаментов в условиях невесомости открывает уникальные возможности для фармацевтической индустрии. По словам профессора Фолькера Хесселя из Университета Аделаиды, отсутствие гравитации позволяет получать кристаллы повышенной чистоты и улучшенной структуры, что недостижимо в земных условиях.

Varda уже доказала жизнеспособность своей концепции во время первой миссии, успешно синтезировав в космосе препарат для лечения ВИЧ. Хотя текущие объемы производства невелики, компания планирует масштабировать технологию.

Научный руководитель Адриан Радоча отмечает, что космическое производство может служить своеобразной «закваской» для земного производства: полученные в невесомости образцы могут использоваться как основа для дальнейшего масштабирования традиционными методами.

Приземление капсулы запланировано на полигоне Кунибба – удаленном участке австралийской пустыни площадью 41 000 квадратных километров, под строгим контролем регуляторов США и Австралии.

gxpnews