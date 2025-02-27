Бренд КОЛЛОСТ увеличил продажи в 2024 году на 41%

Российский эстетический бренд КОЛЛОСТ, находящийся с 2022 года на продвижении у фармацевтической компании «Биннофарм Групп», показал рост продаж на 41% в 2024 году по сравнению с 2023-м. Бренд стал абсолютным лидером сегмента инъекционных коллагеновых продуктов с долей 52% в денежном выражении.

Уникальный коллагеновый материал КОЛЛОСТ, российская разработка, уже несколько лет показывает высокую динамику продаж. Расширение линейки и запуск нового продукта, COLLOST micro, позволило увеличить аудиторию и занять нишу ушедших зарубежных компаний.

Сегмент коллагеновых инъекционных продуктов, к которым относится линейка КОЛЛОСТ, в 2024 году вырос на 114% в денежном выражении, став одним из ключевых драйверов роста рынка биоревитализантов и филлеров.

КОЛЛОСТ – натуральный инъекционный коллаген, способствующий восстановлению дермы за счет активации коллагеногенеза. Биоматериал на основе природного коллагена способствует регенерации тканей, стимулирует образование новых коллагеновых волокон. Инъекционный продукт доступен в восьми странах мира, линейка включает в себя готовый препарат (гель) в шприцах различного объема, стерильный коллаген 1-го типа (порошок) во флаконе, а также постпроцедурный спрей.

gxpnews