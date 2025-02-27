Выручка компании «Вертекс» составила около 22 млрд рублей по итогам 2024 года Бренд КОЛЛОСТ увеличил продажи в 2024 году на 41% » В России запустят КИ новых медицинских разработок В рамках национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья» планируется проведение масштабных клинических исследований (КИ) инновационных медицинских разработок. Как проинформировала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания Комитета Госдумы по охране здоровья, программа включает тестирование восьми оригинальных фармацевтических препаратов и 12 медицинских изделий. Спектр исследуемых разработок охватывает широкий круг медицинских направлений, включая онкологию, кардиологию, травматологию, хирургию и иммунологию. Особое внимание уделяется внедрению восьми технологий для лечения нейродегенеративных патологий и когнитивных расстройств. Программа также предусматривает интеграцию инновационных методов биопечати, персонализированных онкологических препаратов и технологий активного долголетия. Важно отметить, что проект сфокусирован исключительно на клинических исследованиях, в то время как доклинические разработки осуществляются в рамках других государственных программ, реализуемых Министерством науки и высшего образования РФ через систему государственных заданий и программу научно-технологического развития. gxpnews