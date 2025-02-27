Выручка компании «Вертекс» составила около 22 млрд рублей по итогам 2024 года

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» подвела предварительные итоги 2024 года. Второй год подряд выручка производителя оценивается на уровне 22 млрд рублей без НДС. Окончательный результат будет известен к концу первого квартала, но ожидается, что показатель не изменится. Инвестиции в объекты компании на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» в 2024 году превысили 1,8 млрд рублей.

Доля лекарств в объёме продаж фармпроизводителя в 2024 г. по традиции составила 90%. В свою очередь, около 76% из них в натуральном выражении пришлись на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).

«В актуальных условиях для нашей компании стабильность финансовых показателей — это тот результат, на который мы рассчитывали, — отмечает генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» Георгий Побелянский. — С учетом размера ключевой ставки и кредитных обязательств пришлось скорректировать некоторые этапы развития проектов, однако основные из них компания продолжила воплощать».

Более 830 млн рублей в прошлом году «ВЕРТЕКС» направил на создание нового цеха гормональных лекарств площадью 1700 кв. м и модернизацию мощностей второго цеха лекарственных препаратов инновационно-производственного комплекса.

Свыше 1 млрд рублей в 2024 г. составили инвестиции дочерней компании АО «ВЕРТЕКС» — ООО «Вертекс Ко» — в строительство второго объекта фармпроизводителя на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург». Первый этап его реализации включает производственно-складской корпус площадью более 22 тыс. кв. м. На данный момент получено заключение о соответствии объекта строительства требованиям проектной документации (ЗОС). С 2022 года суммарный объем инвестиций компании в объект превысил 2 млрд рублей.

Общая площадь двух объектов производителя на участке «Новоорловская» городской ОЭЗ превышает 78 тыс. кв. м.

По данным особой экономической зоны «Санкт-Петербург», в 2024 году «ВЕРТЕКС» вошел в тройку лидеров по объемам инвестиций и налоговых отчислений среди 72 резидентов ОЭЗ.

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