J&J подала в суд на Samsung Bioepis после выхода на рынок биоаналога Стелары

Johnson & Johnson предъявила иск компании Samsung Bioepis за нарушение контрактного соглашения и вывод на рынок биоаналога препарата Стелара, предназначенного для лечения псориаза.

Иск, поданный в федеральный суд Нью-Джерси, касается несанкционированной сделки по сублицензированию с частной торговой маркой, которую J&J назвать отказалась. В иске содержится требование о предварительном судебном запрете на продажу в США препарата Pyzchiva, биоаналога Стелары от Samsung Bioepis.

В июле 2023 года Samsung и J&J подписали соглашение, предусматривающее вывод Pyzchiva на рынок в этом месяце.

Ранее Samsung Bioepis и Sandoz объявили о появлении Pyzchiva в продаже.

В своем иске J&J утверждает, что соглашение не позволяет Samsung выпускать препарат под собственной торговой маркой, создавая угрозу позициям J&J на рынке и честной конкуренции. В рамках своего судебного иска компания требует наложения постоянного судебного запрета и возмещения финансового ущерба.

Финансовый директор J&J Джо Уолк заявил, что, учитывая нежелание врачей и пациентов менять препараты, рынок биоаналогов Стелары, вероятно, будет развиваться аналогично рынку биоаналогов препарата Хумира, предназначенного для лечения артрита. Ранее это был самый продаваемый рецептурный препарат в мире.

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