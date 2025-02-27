«Озон Фармацевтика» возглавила «Национальный фармацевтический рейтинг» по объему продаж рецептурных препаратов

20 февраля в Москве в рамках форума «Фармлига» состоялась церемония награждения победителей «Национального фармацевтического рейтинга». Церемонию вручения премии ежегодно проводит DSM Group, одно из самых авторитетных агентств, специализирующихся на исследованиях фармацевтического рынка. «Озон Фармацевтика» по итогам 2024 года была признана производителем №1 на фармацевтическом рынке по объему продаж рецептурных препаратов в упаковках.

Коммерческий директор «Озон Фармацевтика» Ольга Ларина также приняла участие в сессии форума «Механизмы продвижения отечественных и импортных дженериков». Ольга вместе с представителями крупнейших фармпроизводителей и аптечных сетей обсудила ключевые вопросы сегмента препаратов-аналогов: репутацию лекарственных средств и их производителей, механизмы продвижения продукции, работу с потребителями и профессиональным сообществом.

Ольга Ларина, коммерческий директор «Озон Фармацевтика»:

«”Озон Фармацевтика” имеет уникальную для российского рынка экспертизу в работе с дженериками, как в производстве, так и в продвижении продукции. Группа — безусловный лидер по портфелю зарегистрированных препаратов, а также один из ведущих производителей по объему реализованной продукции на российском рынке. В 2024 году, например, “Озон Фармацевтика” произвела 321 млн упаковок лекарственных средств — больше 90% от этого объема относится к небрендированным препаратам. Мы знаем, что в основе успеха на этом сложном рынке лежит доверие к производителю. Доверие наших потребителей, партнеров, доверие профильного сообщества. Репутация — это ценнейший актив.

Основа нашего позиционирования — широкий ассортимент, конкурентное предложение и взаимовыгодное сотрудничество с аптечными сетями. Мы уделяем большое внимание созданию и развитию корпоративного бренда, который объединяет большую линейку лекарственных средств. Это позволяет компании оптимизировать маркетинговые расходы, фокусируясь на продвижении одного общего бренда надежного и ответственного отечественного производителя».

Форум «Фармлига: встреча лидеров» — одно из ключевых мероприятий отрасли. Ежегодно в нем принимают участие свыше 400 человек — представителей регуляторов, производителей, аптечных сетей и дистрибьюторов. Форум стал местом встречи бизнеса и власти для диалога аптечных сетей с регуляторами, фармпроизводителями, дистрибуторами и руководителями профильных ассоциаций.

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