Глава Комитета ГД по охране здоровья допустил возвращение иностранных компаний

Россия не должна зависеть от настроений иностранных компаний, но в их присутствии нет ничего плохого, заявил глава профильного комитета Госдумы Сергей Леонов. Он отметил, что для возвращения они должны будут учитывать новые реалии.

Россия не против возвращения иностранных фармкомпаний на отечественный рынок, однако они должны будут учитывать новые реалии, в которых российский производитель будет в приоритете, заявил «РИА Новости» глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Он обратил внимание, что рынок медоборудования и лекарств в России очень большой.

«Стоит понимать, что невозможно производить вообще все, это сотни тысяч наименований. Поэтому в их присутствии в России нет ничего плохого. Мы за здоровую конкуренцию. Более того, их участие лишь придаст стимул к совершенствованию наших технологий», — сказал Леонов.

При этом он отметил, что Россия делает все для того, чтобы «не зависеть от настроений» зарубежных фармкомпаний, которые «сегодня поставляют оборудование и лекарства, а завтра — уже нет».

Ранее Министерство промышленности, торговли и ресурсов Южной Кореи объявило о снятии части санкционных ограничений на поставку в Россию медицинского оборудования с 28 февраля. Экспортеров освободят от необходимости получения индивидуальных разрешений. Речь, в частности, идет об аппаратах для проведения рентгена и оборудовании для радиационной визуализации.

Фото: ldpr.ru

Дина Коблова

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