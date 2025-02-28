Eli Lilly выделит рекордные для отрасли 27 млрд долларов на строительство заводов в США

Eli Lilly выделит 27 млрд долл. на строительство четырех производственных объектов в США. Решение принято после того, как Дональд Трамп предупредил о возможном введении пошлин на импортные лекарства для компаний без локального производства.

Eli Lilly планирует инвестировать не менее 27 млрд долл. в строительство четырех заводов на территории США. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Это крупнейшее капиталовложение в производственные мощности за всю историю американской фармацевтической отрасли, отмечается в сообщении. Проект обеспечит создание более 3 тыс. рабочих мест для ученых, инженеров, производственных специалистов и лаборантов.

Как указывается, три предприятия будут выпускать активные фармацевтические ингредиенты, четвертое — инъекционные препараты. К их строительству приступят уже в этом году, а в ближайшие пять лет введут в эксплуатацию.

С 2020 года Eli Lilly выделила на увеличение объемов производства в США более чем 50 млрд долл. За последние годы компания анонсировала ряд крупных инвестиций: 9,8 млрд долл. — на промышленный комплекс в штате Индиана, 3 млрд долл. — на модернизацию завода в Висконсине и 1,7 млрд долл. — на строительство объекта в Северной Каролине. Помимо этого,компания имеет производственную инфраструктуру в Германии и Ирландии, на развитие которой направила 2,5 млрд и 1,8 млрд долл. соответственно.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп провел встречу с лидерами фармрынка, на которой также присутствовал генеральный директор Eli Lilly Дэвид Рикс. Глава государства пригрозил обложить 25%-ными пошлинами импортную продукцию компаний, которые не локализуют производство лекарств в стране.

Фото: lilly.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik