Итоги рейтинга влиятельности за 2024 год

«ФВ» подвел итоги Рейтинга наиболее влиятельных субъектов российского фармацевтического рынка за 2024 год.

Около 20 лет «ФВ» ежегодно готовит вместе с читателями рейтинг влиятельности. Лидеры были объявлены на церемонии, прошедшей 26 февраля, на праздновании 31-го Дня рождения газеты.

Сначала мы составляем анкету с вопросами, а затем предлагаем всем желающим проголосовать. В этот раз в голосовании приняли участие 240 человек из 61 города России.

Среди тех, кто голосовал, сотрудники отечественных и зарубежных производителей, аптечных сетей, профильных ведомств, медицинские работники, представители научного сообщества.

Номинация «Локальные производственные компании» Рейтинг Участник 1 Акрихин 2 Биокад 3 Биннофарм Групп 4 Озон 5 Фармстандарт 6 Вертекс 7 АстраЗенека 8 Герофарм 9 Солофарм 10 Нижфарм 11 Промомед Рус 12 Обновление ПФК 13 Валента Фармацевтика 14 Гедеон Рихтер (производство в г. Егорьевск) 15 Генериум Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»

Номинация «Иностранные производственные компании» Рейтинг Участник 1 АстраЗенека 2 Байер Групп 3 КРКА 4 Новартис 5 Санофи 6 Гедеон Рихтер 7 Др Редди′с лабораторис 8 Тева 9 Сервье 10 Пфайзер 11 Астеллас Фарма 12 Джонсон & Джонсон 13 Акрихин 14 Бионорика 15 Нижфарм Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»