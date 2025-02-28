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Итоги рейтинга влиятельности за 2024 год

«ФВ» подвел итоги Рейтинга наиболее влиятельных субъектов российского фармацевтического рынка за 2024 год.

Около 20 лет «ФВ» ежегодно готовит вместе с читателями рейтинг влиятельности. Лидеры были объявлены на церемонии, прошедшей 26 февраля, на праздновании 31-го Дня рождения газеты.

Сначала мы составляем анкету с вопросами, а затем предлагаем всем желающим проголосовать. В этот раз в голосовании приняли участие 240 человек из 61 города России.

Среди тех, кто голосовал, сотрудники отечественных и зарубежных производителей, аптечных сетей, профильных ведомств, медицинские работники, представители научного сообщества.

Номинация «Локальные производственные компании»
Рейтинг Участник
1 Акрихин
2 Биокад
3 Биннофарм Групп
4 Озон
5 Фармстандарт
6 Вертекс
7 АстраЗенека
8 Герофарм
9 Солофарм
10 Нижфарм
11 Промомед Рус
12 Обновление ПФК
13 Валента Фармацевтика
14 Гедеон Рихтер (производство в г. Егорьевск)
15 Генериум
Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»
Номинация «Иностранные производственные компании»
Рейтинг Участник
1 АстраЗенека
2 Байер Групп
3 КРКА
4 Новартис
5 Санофи
6 Гедеон Рихтер
7 Др Редди′с лабораторис
8 Тева
9 Сервье
10 Пфайзер
11 Астеллас Фарма
12 Джонсон & Джонсон
13 Акрихин
14 Бионорика
15 Нижфарм
Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»
Номинация «Дистрибьюторы розничного рынка»
Рейтинг Участник
1 Катрен
2 Протек
3 Пульс
4 Гранд Капитал
5 Агроресурсы
6 БСС
7 Фармкомплект
8 Здравсервис
9 Авеста Фармацевтика
10 Витта компани
Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»
Лидеры в номинации «Поставщик в госсегменте»
Рейтинг Участник
1 Р-Фарм
2 Ирвин
3 Ланцет
4 Фармсервис
5 Нижегородская областная фармация
6 Джи Ди Пи
7 Евросервис
8 Фармимэкс
9 Медипал-Онко
10 Северо-Запад
Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»

 

Лидеры в номинации «Аптечная сеть»
Рейтинг Участник
1 Апрель
2 Ригла
3 Планета Здоровья
4 Сбер еАптека
5 Аптечная сеть 36,6
6 36,7С & Максавит
7 Вита
8 Алоэ БСС
9 Магнит
10 Нео-фарм
11 Фармленд (Уфа)
12 Имплозия (Самара)
13 Аптека Невис (Санкт-Петербург)
14 ЗДОРОВ.ру (Москва)
15 Здоровье (Усть-Лабинск)
Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»

 

Лидеры в номинации «Предприниматели, руководители коммерческих структур»
Рейтинг Участник
1 Анисимов Вадим
2 Жеребцов Олег
3 Репик Алексей
4 Муратов Рустем
5 Белый Петр
6 Родионов Петр
7 Погребинский Дмитрий
8 Броварец Александр
9 Морозов Дмитрий
10 Харитонин Виктор
Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»
Номинация «Профессиональные некоммерческие объединения и ассоциации»
Рейтинг Участник
1 Российская ассоциация аптечных сетей (РААС)
2 Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма»
3 Альянс фармацевтических ассоциаций
4 Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС)
5 Ассоциация фармацевтических производителей ЕАЭС (АФП ЕАЭС)
6 Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП)
7 Национальная фармацевтическая палата (НФП)
8 Саморегулируемая организация «Ассоциация независимых аптек»
9 Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО)
10 Всероссийский союз пациентов (ВСО)
11 Российская ассоциация фармацевтического маркетинга (РАФМ)
12 Ассоциация организаций по клиническим исследованиям
13 Саморегулируемая организация «Союз производителей БАД к пище»
14 Национальная ассоциация производства фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ)
15 Ассоциация международных фармацевтических производителей (АМФП)
Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»
Номинация «Рецептурный препарат»
Рейтинг Участник
1 Ксарелто
2 Семавик
3 Амоксиклав
4 Эликвис
5 Форсига
6 Омез
7 Нимесил
8 Алфлутоп
9 Актовегин
10 Конкор
11 Найз
12 Вальсакор
13 Мексидол
14 Урсосан
15 Эдарби
Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»

 

Номинация «Безрецептурный препарат»
Рейтинг Участник
1 Кардиомагнил
2 Аквалор
3 Акридерм
4 Снуп
5 Арбидол
6 Бак сет
7 Гептрал
8 Граммидин
9 Кагоцел
10 Детралекс
11 Ингавирин
12 Солгар
13 Нурофен
14 Терафлю
15 Креон
Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»

 

Номинация «Государственные и общественные деятели, деятели науки»
Рейтинг Участник
1 Мурашко Михаил
2 Голикова Татьяна
3 Алиханов Антон
4 Неволина Елена
5 Нифантьев Евгений
6 Скворцова Вероника
7 Апазов Александр
8 Нижегородцев Тимофей
9 Галкин Дмитрий
10 Башанкаев Бадма
Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»

Фото: Ян Сылка

Елена Калиновская
pharmvestnik

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28 февраля, 2025 | Просмотров: 111