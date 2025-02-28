Итоги рейтинга влиятельности за 2024 год

«ФВ» подвел итоги Рейтинга наиболее влиятельных субъектов российского фармацевтического рынка за 2024 год.
Около 20 лет «ФВ» ежегодно готовит вместе с читателями рейтинг влиятельности. Лидеры были объявлены на церемонии, прошедшей 26 февраля, на праздновании 31-го Дня рождения газеты.
Сначала мы составляем анкету с вопросами, а затем предлагаем всем желающим проголосовать. В этот раз в голосовании приняли участие 240 человек из 61 города России.
Среди тех, кто голосовал, сотрудники отечественных и зарубежных производителей, аптечных сетей, профильных ведомств, медицинские работники, представители научного сообщества.
|Номинация «Локальные производственные компании»
|Рейтинг
|Участник
|1
|Акрихин
|2
|Биокад
|3
|Биннофарм Групп
|4
|Озон
|5
|Фармстандарт
|6
|Вертекс
|7
|АстраЗенека
|8
|Герофарм
|9
|Солофарм
|10
|Нижфарм
|11
|Промомед Рус
|12
|Обновление ПФК
|13
|Валента Фармацевтика
|14
|Гедеон Рихтер (производство в г. Егорьевск)
|15
|Генериум
|Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»
|Номинация «Иностранные производственные компании»
|Рейтинг
|Участник
|1
|АстраЗенека
|2
|Байер Групп
|3
|КРКА
|4
|Новартис
|5
|Санофи
|6
|Гедеон Рихтер
|7
|Др Редди′с лабораторис
|8
|Тева
|9
|Сервье
|10
|Пфайзер
|11
|Астеллас Фарма
|12
|Джонсон & Джонсон
|13
|Акрихин
|14
|Бионорика
|15
|Нижфарм
|Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»
|Номинация «Дистрибьюторы розничного рынка»
|Рейтинг
|Участник
|1
|Катрен
|2
|Протек
|3
|Пульс
|4
|Гранд Капитал
|5
|Агроресурсы
|6
|БСС
|7
|Фармкомплект
|8
|Здравсервис
|9
|Авеста Фармацевтика
|10
|Витта компани
|Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»
|Лидеры в номинации «Поставщик в госсегменте»
|Рейтинг
|Участник
|1
|Р-Фарм
|2
|Ирвин
|3
|Ланцет
|4
|Фармсервис
|5
|Нижегородская областная фармация
|6
|Джи Ди Пи
|7
|Евросервис
|8
|Фармимэкс
|9
|Медипал-Онко
|10
|Северо-Запад
|Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»
|Лидеры в номинации «Аптечная сеть»
|Рейтинг
|Участник
|1
|Апрель
|2
|Ригла
|3
|Планета Здоровья
|4
|Сбер еАптека
|5
|Аптечная сеть 36,6
|6
|36,7С & Максавит
|7
|Вита
|8
|Алоэ БСС
|9
|Магнит
|10
|Нео-фарм
|11
|Фармленд (Уфа)
|12
|Имплозия (Самара)
|13
|Аптека Невис (Санкт-Петербург)
|14
|ЗДОРОВ.ру (Москва)
|15
|Здоровье (Усть-Лабинск)
|Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»
|Лидеры в номинации «Предприниматели, руководители коммерческих структур»
|Рейтинг
|Участник
|1
|Анисимов Вадим
|2
|Жеребцов Олег
|3
|Репик Алексей
|4
|Муратов Рустем
|5
|Белый Петр
|6
|Родионов Петр
|7
|Погребинский Дмитрий
|8
|Броварец Александр
|9
|Морозов Дмитрий
|10
|Харитонин Виктор
|Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»
|Номинация «Профессиональные некоммерческие объединения и ассоциации»
|Рейтинг
|Участник
|1
|Российская ассоциация аптечных сетей (РААС)
|2
|Ассоциация аптечных учреждений «СоюзФарма»
|3
|Альянс фармацевтических ассоциаций
|4
|Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС)
|5
|Ассоциация фармацевтических производителей ЕАЭС (АФП ЕАЭС)
|6
|Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП)
|7
|Национальная фармацевтическая палата (НФП)
|8
|Саморегулируемая организация «Ассоциация независимых аптек»
|9
|Союз профессиональных фармацевтических организаций (СПФО)
|10
|Всероссийский союз пациентов (ВСО)
|11
|Российская ассоциация фармацевтического маркетинга (РАФМ)
|12
|Ассоциация организаций по клиническим исследованиям
|13
|Саморегулируемая организация «Союз производителей БАД к пище»
|14
|Национальная ассоциация производства фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ)
|15
|Ассоциация международных фармацевтических производителей (АМФП)
|Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»
|Номинация «Рецептурный препарат»
|Рейтинг
|Участник
|1
|Ксарелто
|2
|Семавик
|3
|Амоксиклав
|4
|Эликвис
|5
|Форсига
|6
|Омез
|7
|Нимесил
|8
|Алфлутоп
|9
|Актовегин
|10
|Конкор
|11
|Найз
|12
|Вальсакор
|13
|Мексидол
|14
|Урсосан
|15
|Эдарби
|Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»
|Номинация «Безрецептурный препарат»
|Рейтинг
|Участник
|1
|Кардиомагнил
|2
|Аквалор
|3
|Акридерм
|4
|Снуп
|5
|Арбидол
|6
|Бак сет
|7
|Гептрал
|8
|Граммидин
|9
|Кагоцел
|10
|Детралекс
|11
|Ингавирин
|12
|Солгар
|13
|Нурофен
|14
|Терафлю
|15
|Креон
|Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»
|Номинация «Государственные и общественные деятели, деятели науки»
|Рейтинг
|Участник
|1
|Мурашко Михаил
|2
|Голикова Татьяна
|3
|Алиханов Антон
|4
|Неволина Елена
|5
|Нифантьев Евгений
|6
|Скворцова Вероника
|7
|Апазов Александр
|8
|Нижегородцев Тимофей
|9
|Галкин Дмитрий
|10
|Башанкаев Бадма
|Источник: компания «Бионика Медиа Инновации»
Фото: Ян Сылка
Елена Калиновская
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