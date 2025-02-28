Фармпроизводители увидели риски в предложенных критериях формирования списка СЗЛС

Фармпроизводители видят много рисков в предложенных Минпромторгом критериях включения лекарств в список СЗЛС. Накануне в министерстве прошло совещание с профильными ассоциациями, где обсуждался этот вопрос, узнал «ФВ». Производители ЕАЭС и международные фармкомпании считают, что принятие проекта закона в нынешнем виде грозит искусственной монополизацией рынка и дискриминацией отдельных игроков.

Критерии включения лекарств в список СЗЛС требует более тщательной проработки. Текущая редакция оставляет ряд вопросов. Такое мнение в ходе вчерашнего совещания в Минпромторге высказал председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза (АФПЕАЭС) Алексей Кедрин, сообщили «ФВ» в пресс-службе АФПЕАЭС. Встреча в формате ВКС была посвящена обсуждению возможных критериев формирования перечня СЗЛС, на нее пригласили восемь профильных фармассоциаций, узнал «ФВ».

В декабре прошлого года директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Дмитрий Галкин представил предложение ведомства, касающееся обязательных критериев включения препаратов в перечень СЗЛС. Среди них — наличие лекарства в Перечне ЖНВЛП, производство по полному циклу, его доля в общем объеме потребления не должна превышать 50% в натуральном выражении (с учетом агрегированной готовой лекарственной формы). К тому же необходимо иметь трехлетний стаж поставок по линии госзакупок. Компании — члены АФПЕАЭС увидели серьезные риски в данном подходе, особенно в части определения доли в объеме потребления. Свою единую позицию они высказали в ходе вчерашнего совещания с заместителем министра промышленности и торговли Екатериной Приезжевой, а также оформили в письме на ее имя (копии — Минздраву и ФАС), с которым ознакомился «ФВ».

При превышении порога в 50% МНН препарата должно быть исключено из перечня СЗЛС как не соответствующее критерию, говорится в обращении, подписанном Кедриным. Это может повлечь за собой перманентный процесс включения/исключения МНН из перечня. Если же опция исключения МНН из перечня СЗЛС на этом основании не предусмотрена, непонятна разница подходов к текущим и будущим МНН препаратов, произведенных по полному циклу.

«В случае включения в перечень СЗЛС МНН лекарственных препаратов с долей 49,9% и последующим ростом этой доли более 50% нарушаются декларируемые принципы и цели формирования перечня, так как два МНН могут различаться по объему рынка на 0,1% или меньше, при этом получать радикально разные преференции», — подчеркивается в письме.

По мнению ассоциации, не исключена возможность манипуляции рынком в целях попадания в перечень СЗЛС. Например, в случае наличия одного-двух производителей полного цикла производства лекарств и производителей меньшей локализации, первые могут остановить производство, чтобы перераспределить (уменьшить) свою долю на рынке. По некоторым лекарствам снизить долю до 49,9% вполне реально.

Неясно, каким образом будет считаться доля рынка конкретного МНН без работающей системы прослеживаемости происхождения субстанций, полагают участники АФПЕАЭС.