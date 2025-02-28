Росздравнадзор в 2024 году выявил почти 500 нарушений в обороте наркотических средств

Росздравнадзор подвел итоги контрольно-надзорной деятельности за 2024 год в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирования наркосодержащих растений. Ведомство отчиталось о 530 проверках (из них 528 были выездными и две – документарными) в отношении 434 организаций, занимающихся обращением обозначенной продукции. В итоге регулятор выявил 491 нарушение установленных требований к обороту.

Из общего числа проверок 518 были плановыми, в результате обнаружено 469 нарушений. Также проведено 12 внеплановых проверок, по итогам которых зафиксировано 22 нарушения. В случаях, когда существовала прямая угроза жизни и здоровью людей, по согласованию с прокуратурой были организованы четыре внеплановые проверки.

Для предотвращения нарушений прав граждан в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров Росздравнадзор в 2024 году организовал 915 профилактических мероприятий. В их число вошла публикация информационно-методических материалов на официальном сайте ведомства (146 материалов), а также консультации для организаций и граждан (389 обращений), вынесение предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере обращения лекарственных средств (114 случаев), профилактические визиты (265 проверок).

Надзорное ведомство указало основные проблемы, связанные с несоблюдением лицензионных требований:

неправильное ведение и хранение журналов учета операций с наркотическими и психотропными веществами;

отсутствие необходимой подготовки у сотрудников для работы с такими веществами (включая специальное обучение по лицензируемой деятельности);

недостаточное оснащение помещений для хранения – отсутствие приборов для контроля параметров воздуха (термогигрометров, термометров, гигрометров или психрометров), а также несвоевременная поверка этих устройств и нарушение порядка ежедневного мониторинга температурного режима, включая выходные и праздничные дни;

несоблюдение требований по допуску сотрудников к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами;

нарушение условий хранения термолабильных веществ.

Для дальнейшего совершенствования механизмов контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров Росздравнадзор обозначил ряд рекомендаций. Среди них – расширение ассортимента готовых чат-ботов и подключение к ним интеллектуального помощника, доступность отслеживания доставки сообщений контролирующего органа, в том числе посредством ЕПГУ. Также ведомство предложило предусмотреть возможность использования технологий ИИ и роботизированных комплексов для автоматизированной проверки информации (сведений), предоставляемых при проведении контрольных мероприятий.

Помимо этого, Росздравнадзор предложил ввести ряд регуляторных механизмов. Это приостановка действия лицензии и обращения в суд с заявлением об аннулировании в случае выявления фактов отсутствия организации по юридическому адресу и адресу фактического осуществления деятельности; возможность наделения надзорного органа правом аннулирования лицензии в случае, если в установленный судом срок административного наказания в виде административного приостановления действия лицензии компания не устранила грубое нарушение требований.

В ноябре 2024 года Правительство РФ скорректировало правила импорта в Россию и экспорта из страны наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Согласно корректировкам, с 1 марта 2025 года на сайте Росздравнадзора должен заработать реестр сертификатов на перевозку таких веществ. В документе есть и другие новшества.

Принятые правительством изменения разработаны и представлены Минздравом еще в августе 2023 года. Тогда предполагалось, что новый порядок вступит в силу 1 сентября 2024 года, однако документ по итогам обсуждения был отправлен на доработку. Финальная версия проекта была представлена в декабре 2023 года. В обеих версиях содержались пункты о создании реестра разрешений МВД, однако в утвержденном правительством документе они отсутствуют.