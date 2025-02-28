RNC Pharma: объем продаж филлеров и биоревитализантов в России вырос на 25%

Российский рынок филлеров и биоревитализантов вырос до 28,7 млрд рублей в розничных ценах с учетом НДС. Согласно данным RNC Pharma, прирост составил 25% в денежном выражении относительно предыдущего года. Натуральный объем реализации достиг 5,9 млн МЕД, показав более умеренный рост в 10%.

По данным аналитиков, рынок характеризуется четкой сезонностью с пиковыми значениями в весенний и предновогодний периоды. Максимальные продажи зафиксированы в апреле (2,8 млрд рублей, 610 тысяч МЕД) и декабре (3,2 млрд рублей, 567 тысяч МЕД) 2024 года. Примечательно, что в декабре при меньшем количестве единиц наблюдался более высокий денежный оборот за счет смещения спроса в сторону премиальных продуктов, преимущественно филлеров.

Основным каналом дистрибуции остаются специализированные медицинские учреждения, обеспечивающие 91,6% продаж. Аптечная сеть и онлайн-торговля занимают соответственно 4,6% и 3,8% рынка. В сегменте e-commerce лидируют корейский бренд «Хуарон» по количеству продаж и итальянский «Ньювиа» по выручке. Клинический сегмент возглавляет немецкий бренд «Белотеро» с долей 11% от общего денежного объема офлайн-продаж.

В 2024 году ассортимент пополнился новыми продуктами, включая биоревитализант «Новакутан Биопро» от французского производителя и корейский препарат «Авалон». Всего на рынке представлено 196 брендов в клиническом сегменте и 158 наименований в онлайн-канале.

В 2023 году в России стартовал проект по маркировке ряда медицинских изделий, в том числе филлеров, имплантатов для пластических операций, косметических нитей, пробирок, медицинских масок, шприцев инфузионных систем, презервативов и салфеток. Он продлится до 1 сентября 2025 года.

gxpnews