Новый глава Минздрава США приостановил разработку вакцины от COVID-19

Глава Министерства здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший принял решение о временной остановке масштабного проекта, инициированного командой предыдущего президента страны Джо Байдена. Речь идет о многомиллионном контракте на создание новой вакцины от COVID-19, сообщает Fox News.

По словам министра, такой шаг был продиктован необходимостью тщательного пересмотра всех существующих договоренностей о производстве вакцин, включая партнерство с компанией Vaxart, после четырехлетнего периода «неэффективного» контроля со стороны прежней администрации.

Согласно информации из СМИ, реализация проекта заморожена на трехмесячный срок. В течение этого периода специалисты ведомства проведут всестороннюю оценку имеющихся исследовательских материалов, после чего будет вынесен вердикт о дальнейшей судьбе контракта или рассмотрены альтернативные решения.

Финансовые обязательства американского правительства по данному проекту составляли около $460 млн, причем более половины этих средств ($240 млн) предназначались для проведения предварительных исследований. Примечательно, что решение о приостановке работ было принято именно в тот момент, когда должны были стартовать масштабные клинические испытания с участием 10 тысяч добровольцев.

Назначение Кеннеди-младшего, которому сейчас 71 год, на пост главы Минздрава было утверждено американским Сенатом 12 февраля. Племянник экс-президента США Джона Кеннеди, ранее являвшийся членом Демократической партии, в последней президентской гонке выступал как независимый кандидат, но впоследствии выразил поддержку республиканцу Дональду Трампу. Несмотря на периодически возникающие обвинения в симпатиях к антивакцинаторам, сам Кеннеди неоднократно опровергал эти утверждения, в том числе во время сенатских слушаний.

gxpnews