В рамках нацпроекта в России впервые создадут клинические базы для исследования новых лекарств

К 2030 году доля производимых в России СЗЛС по полному циклу, включая синтез фармсубстанции, должна составить 80%. Такой целевой показатель содержится в национальном проекте «Новые технологии сбережения здоровья», который представило правительство. Также впервые создадут современные клинические базы для исследования новых лекарств.

К 2030 году доля лекарственных средств из перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), производство которых осуществляется в России по полному циклу, должна достичь 80%, а доля отечественных радиофармацевтических лекарственных — 95%. Такие целевые показатели заложены в национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья», презентация которого опубликована на сайте правительства.

В рамках вышеназванного проекта должны быть проведены клиничесие испытания восьми оригинальных российских лекарств (в том числе для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний) и 12 оригинальных отечественных медизделий, рассказала, выступая 26 февраля на расширенном заседании Комитета по охране здоровья в Госдуме руководитель нацпроекта, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

По ее словам, нацпроект включает пять федпроектов. Из них три связаны с внедрением в здравоохранение новых оригинальных технологий, лекарств и медизделий, один — на поддержку российских производителей в контексте импортозамещения (в «дорожной карте» 186 МНН — некоторые из них находятся под патентной защитой, у некоторых срок защиты истек), а последний связан с медицинской наукой и созданием в России современных клинических баз.

«Впервые в рамках этого проекта мы создаем современные клинические базы для исследования новых лекарственных препаратов и медицинских изделий», — заявила Голикова.

Доля всех исследований, осуществляемых в рамках нацпроекта, закончившихся успешной разработкой и внедрением новых лекарственных препаратов, медицинских изделий, биомедицинских клеточных продуктов (БМКП), продуктов тканевой инженерии и медицинских технологий, к 2030 году должна составлять 50%.

Минпромторг и Минздрав представили фармотрасли проект новых критериев формирования перечня стратегически значимых лекарств, ранее писал «ФВ». Основным критерием для включения МНН в список СЗЛС будет статус ЖНВЛП и наличие регудостоверения в России. «Зеленый свет» могут получить вакцины, наркотические лекарственные препараты, антибактериальные, препараты из плазмы крови человека, а также лекарства для детей.

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